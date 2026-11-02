В Гималаях обнаружили вид мух, которые считались обитателями исключительно тропиков

Учёные открыли и систематизировали новый вид мух-червей под названием Vermitigris tsangyanggyatso, первые личинки которого были обнаружены в Гималаях ещё в 1978 году. Долгое время ученые не могли определить принадлежность насекомого из-за отсутствия взрослых особей, однако в 2025 году в ходе исследований в уезде Ядун исследователям удалось собрать идентифицированные взрослые экземпляры.

Анализ показал, что насекомое приспособилось к жизни во влажной гималайской среде. Взрослые особи достигают 19,5 мм в длину с размахом крыльев почти 16 мм, имеют сплошное желтовато-коричневое или красновато-коричневое брюшко без полос и необычно короткий рострум. Личинки этого вида достигают в длину от 20 до 28 мм и охотятся, создавая воронкообразные ловушки в песке или рыхлой почве для захвата мелких животных.

Источник: Daily Galaxy.

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