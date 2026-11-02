W Himalajach odkryto gatunek much, które dotychczas uważano za występujące wyłącznie w tropikach

Naukowcy odkryli i sklasyfikowali nowy gatunek much z rodziny robakowatych o nazwie Vermitigris tsangyanggyatso, którego pierwsze larwy wykryto w Himalajach już w 1978 roku. Przez długi czas naukowcy nie byli w stanie określić przynależności tego owada ze względu na brak osobników dorosłych, jednak w 2025 roku podczas badań w powiecie Yadun badaczom udało się zebrać zidentyfikowane osobniki dorosłe.

Analiza wykazała, że owad ten przystosował się do życia w wilgotnym środowisku Himalajów. Dorosłe osobniki osiągają 19,5 mm długości przy rozpiętości skrzydeł wynoszącej prawie 16 mm, mają jednolite żółtawo-brązowe lub czerwonawawo-brązowe odwłoki bez pasków oraz niezwykle krótki rostrum. Larwy tego gatunku osiągają długość od 20 do 28 mm i polują, tworząc w piasku lub luźnej glebie pułapki w kształcie lejków, w których uwięzają drobne zwierzęta.

Źródło: Daily Galaxy.

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