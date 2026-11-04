Republikanin Houston Gaines jest prognozowany jako zwycięzca wyborów w 10. okręgu kongresowym Georgii do Izby Reprezentantów USA. Według oceny Decision Desk HQ ma pokonać kandydatkę Partii Demokratycznej Pamelę Delancy w walce o wakujący mandat.

The Hill poinformował o tym, powołując się na Decision Desk HQ. Gaines ma zastąpić republikanina Mike'a Collinsa, który opuścił miejsce w Izbie Reprezentantów, aby ubiegać się o mandat w Senacie USA.

Republikański okręg

10. okręg Georgii obejmuje Athens oraz części północno-wschodniej i centralnej części stanu. Publikacja nazywa go bastionem Partii Republikańskiej: demokrata nie wygrał tam od 1992 roku. Collins został ponownie wybrany w wyborach w 2024 roku, zdobywając ponad 63% głosów.

Gaines wygrał republikańskie prawybory w maju, w których jego rywalami byli menedżer branży filmowej Ryan Millsap i Jeffrey Baker. Jego kandydaturę poparł prezydent USA Donald Trump.

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Doświadczenie kandydata

Gaines, pochodzący z Athens, jest członkiem Izby Reprezentantów Georgii od 2019 roku i pełni funkcję zastępcy przewodniczącego frakcji republikańskiej w stanowym organie ustawodawczym. Reprezentuje części hrabstw Barrow, Clarke, Jackson i Oconee.

W kampanii republikanin opowiadał się za zaostrzeniem działań przeciwko nielegalnej imigracji, wsparciem dla organów ścigania, ograniczeniem wydatków publicznych i obniżeniem podatków. Podkreślał również swoją pracę legislacyjną, w tym inicjatywy dotyczące ograniczenia zwolnień bez kaucji oraz poparcia dla polityki stanu w zakresie kontroli imigracyjnej.

Delancy, emerytowana pułkownik armii USA i pielęgniarka, zdobyła nominację Partii Demokratycznej, pokonując w prawyborach Lexy Doherty, która bez powodzenia kandydowała przeciwko Collinsowi w 2024 roku.

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