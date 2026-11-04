W Polsce europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, była premier Beata Szydło zainicjowała zwołanie posiedzenia specjalnej komisji Parlamentu Europejskiego zajmującej się Europejską Tarczą Demokracji. Tematem posiedzenia ma być sytuacja wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego, poinformowało RMF24.

Inicjatywy europosłów PiS

Szydło poinformowała o złożeniu wniosku we wtorek. Osobno pięcioro europosłów PiS — Mariusz Kamiński, Joachim Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik i Jacek Ozdoba — złożyło wniosek o pilną debatę w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, znanej jako LIBE.

Inicjatywę Szydło skrytykowali europosłowie polskiej Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński. Joński stwierdził, że demontaż Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął się za rządów Szydło. Powiedział również, że była ona pierwszą szefową rządu, za której kadencji nie publikowano orzeczeń trybunału.

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Krytyka ze strony Koalicji Obywatelskiej

Joński zarzucił też Szydło niespójność jej stanowiska, ponieważ, jak powiedział, wcześniej głosowała ona przeciwko utworzeniu komisji, której posiedzenie teraz proponuje zwołać. Szczerba z kolei stwierdził, że przedstawiciele PiS wraz z premierem Węgier Viktorem Orbánem próbowali zablokować utworzenie komisji Europejskiej Tarczy Demokracji, a następnie postanowili wykorzystać jej mechanizmy.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego zaostrzył się w ostatnich dniach. W miniony piątek przedstawiciele grupy osób wybranych w obecnej kadencji Sejmu na sędziów trybunału poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym. Według RMF24 wydała ona zarządzenie o przerwie w wykonywaniu obowiązków przez prezesa trybunału Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartosza Sochańskiego.

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