在波兰，法律与公正党欧洲议会议员、前总理贝娅塔·希德沃发起召开欧洲议会一个负责欧洲民主盾牌事务的特别委员会会议。会议主题将是波兰宪法法庭周边的局势，RMF24报道。

PiS欧洲议会议员的倡议

希德沃周二宣布已提交动议。此外，五名PiS欧洲议会议员——马里乌什·卡明斯基、约阿希姆·布鲁津斯基、雅德维加·维希涅夫斯卡、马切伊·翁西克和雅采克·奥兹多巴——提出动议，要求在欧洲议会公民自由、司法和内政委员会，即LIBE委员会，举行紧急辩论。

波兰公民联盟的欧洲议会议员米哈乌·谢尔巴和达留什·永斯基批评了希德沃的倡议。永斯基表示，对宪法法庭的拆解始于希德沃政府时期。他还称，她是首位在其任内未公布法庭裁决的政府首脑。

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来自公民联盟的批评

永斯基还指责希德沃的立场自相矛盾，因为据他所说，她此前曾投票反对成立如今她提议召开会议的委员会。谢尔巴则表示，PiS代表与匈牙利总理维克托·欧尔班曾试图阻止成立欧洲民主盾牌委员会，随后又决定利用其机制。

围绕宪法法庭的争议近来加剧。上周五，由在本届瑟姆任期内被选为法庭法官的一组人士的代表宣布，安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡已成为负责管理宪法法庭的人。据RMF24报道，她下令暂停法庭主席博格丹·希温奇科夫斯基及其副手巴尔托什·索汉斯基履行职务。

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