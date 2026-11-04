В Польше депутат Европейского парламента от партии «Право и справедливость», бывший премьер-министр Беата Шидло инициировала созыв заседания специальной комиссии Европейского парламента, занимающейся Европейским щитом демократии. Темой заседания должна стать ситуация вокруг Конституционного трибунала Польши, сообщает RMF24.

Инициативы депутатов Европарламента от PiS

Шидло сообщила о подаче ходатайства во вторник. Отдельно пять депутатов Европарламента от PiS — Мариуш Каминьский, Йоахим Брудзиньский, Ядвига Вишневская, Мацей Вонсик и Яцек Озdоба — обратились с ходатайством о срочных дебатах в Комитете Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, известном как LIBE.

Инициативу Шидло раскритиковали депутаты Европарламента от польской «Гражданской коалиции» Михал Щерба и Дариуш Йоньский. Йоньский заявил, что демонтаж Конституционного трибунала начался при правительстве Шидло. Он также сказал, что она была первым главой правительства, при которой не публиковались решения трибунала.

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Критика со стороны Гражданской коалиции

Йоньский также обвинил Шидло в противоречивости ее позиции, поскольку, по его словам, ранее она голосовала против создания комиссии, заседание которой теперь предлагает созвать. Щерба, со своей стороны, заявил, что представители PiS вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пытались блокировать создание комиссии Европейского щита демократии, а затем решили использовать ее механизмы.

Спор вокруг Конституционного трибунала обострился в последние дни. В прошлую пятницу представители группы лиц, избранных в этот срок полномочий Сейма судьями трибунала, сообщили, что Анна Корвин-Пйотровская стала лицом, руководящим Конституционным трибуналом. По данным RMF24, она издала распоряжение о приостановке исполнения обязанностей председателем трибунала Богданом Свенчковским и его заместителем Бартошем Соханьским.

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