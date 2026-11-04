Brytyjski fintech Revolut z siedzibą w Londynie został wyceniony na 115 mld dolarów po wtórnej sprzedaży akcji. To o 53% więcej niż wycena spółki podczas poprzedniej takiej sprzedaży rok wcześniej, informuje TechCrunch.

Transakcji przewodziły Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price Associates i Baillie Gifford. Revolut nie pozyskał nowych środków w ramach tej operacji. Firma nie ujawniła liczby sprzedanych akcji.

Bank w USA w 2027 roku

Revolut ma warunkową zgodę amerykańskiego Urzędu Kontrolera Waluty na utworzenie banku krajowego. Firma planuje uruchomić go w pierwszej połowie 2027 roku, pod warunkiem uzyskania ostatecznej zgody regulacyjnej.

Założony w 2015 roku przez Nika Storonsky'ego i Vlada Yatsenkę serwis rozwinął się z aplikacji do przekazów pieniężnych w platformę usług finansowych. Revolut ma ponad 80 mln klientów detalicznych w ponad 40 krajach. W 2026 roku firma uruchomiła banki w Wielkiej Brytanii, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii, a także uzyskała licencje bankowe we Francji, Kolumbii i Argentynie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozwój segmentu biznesowego

W 2025 roku przychody Revolut wyniosły 6 mld dolarów, a marża zysku wyniosła 38%. Segment Revolut Business, uruchomiony w 2017 roku, zapewnia około 20% zysku brutto firmy.

Revolut Business jest dostępny w Europie, Wielkiej Brytanii, Singapurze, Australii, Nowej Zelandii i USA. Jednostka przetwarza miesięcznie transakcje o wartości ponad 36 mld funtów, ma ponad 18 mld funtów depozytów klientów i generuje ponad 950 mln funtów przychodów w ujęciu rocznym. Firma dąży do zwiększenia liczby klientów biznesowych z ponad 800 tys. do 1 mln do 2027 roku oraz rozważa rozszerzenie usług w Meksyku, Brazylii i Indiach.

Revolut bada również możliwość publicznej oferty akcji. Nik Storonsky rozważał podwójne notowanie w Nowym Jorku i Londynie, preferując główne notowanie w USA. Według TechCrunch IPO może odbyć się nie wcześniej niż w 2028 roku, w zależności od warunków rynkowych.

Czytaj nas na