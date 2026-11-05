W Londynie były książę Andrzej, obecnie Andrew Mountbatten-Windsor, został wezwany jako świadek do Wysokiego Trybunału w sprawie cywilnej dotyczącej domniemanego oszustwa. Jak informuje PBS NewsHour, brytyjskie media podały informację o wezwaniu sądowym.

Zeznania dotyczące płatności

W ubiegłym miesiącu sędzia Wysokiego Trybunału zezwolił na wezwanie Mountbatten-Windsora do złożenia zeznań w sprawie płatności, które miał rzekomo otrzymywać od stron postępowania. Może on złożyć wniosek o uchylenie wezwania, dlatego jego stawiennictwo w sądzie nie jest gwarantowane.

Pozew złożyła obywatelka Turcji Nebahat Evyap Isbilen. Twierdzi ona, że jej były doradca Selman Turk przywłaszczył dziesiątki milionów funtów szterlingów z jej środków. Według jej wersji Turk wprowadził ją w błąd w sprawie przelewu 750 tys. funtów szterlingów, czyli około 1 mln dolarów, którego dokonała na rzecz Mountbatten-Windsora w 2019 roku.

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Mountbatten-Windsor zwrócił te środki w 2021 roku i nie jest stroną sporu sądowego. Turk twierdzi, że Isbilen zatwierdziła płatność, licząc na to, że Mountbatten-Windsor dzięki swoim kontaktom będzie mógł pomóc jej mężowi, który przebywa w więzieniu w Turcji od 2015 roku. Isbilen twierdzi, że jej mąż jest poddawany prześladowaniom politycznym.

Historyczny precedens

Prawnicy Isbilen oświadczyli w ubiegłym miesiącu, że może to być pierwszy od 1870 roku przypadek, gdy członek rodziny królewskiej otrzymał wezwanie sądowe jako świadek. Wówczas przyszły król Edward VII, który był księciem Walii, został wezwany jako świadek w sprawie rozwodowej baroneta i członka parlamentu Charlesa Mordaunta. Książę przyjął wezwanie i zaprzeczył, by łączyły go niewłaściwe relacje z żoną Mordaunta, Harriet.

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