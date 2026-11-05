Ендрю Маунтбеттен-Віндзора викликали свідком до Високого суду — PBS NewsHour

У Лондоні колишнього принца Ендрю, нині Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, викликали свідком до Високого суду у цивільній справі про ймовірне шахрайство. Як повідомляє PBS NewsHour, британські медіа повідомили про судову повістку.

Свідчення щодо платежу

Минулого місяця суддя Високого суду дозволив викликати Маунтбеттен-Віндзора для свідчень щодо платежів, які він нібито отримував від сторін процесу. Він може подати клопотання про скасування повістки, тому його поява в суді не гарантована.

Позов подала громадянка Туреччини Небахат Ев’яп Ісбілен. Вона стверджує, що її колишній радник Сельман Тюрк привласнив десятки мільйонів фунтів стерлінгів її коштів. За її версією, Тюрк ввів її в оману щодо переказу 750 тисяч фунтів стерлінгів, або близько 1 мільйона доларів, який вона здійснила для Маунтбеттен-Віндзора у 2019 році.

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Маунтбеттен-Віндзор повернув ці кошти у 2021 році та не є стороною судового спору. Тюрк заявляє, що Ісбілен схвалила платіж, сподіваючись, що Маунтбеттен-Віндзор через свої зв’язки зможе допомогти її чоловікові, який перебуває в ув’язненні в Туреччині з 2015 року. Ісбілен стверджує, що її чоловік зазнає політичного переслідування.

Історичний прецедент

Адвокати Ісбілен минулого місяця заявили, що це може бути перший із 1870 року випадок, коли член королівської родини отримав судову повістку як свідок. Тоді майбутнього короля Едуарда VII, який був принцом Уельським, викликали свідком у шлюборозлучній справі баронета та члена парламенту Чарльза Мордаунта. Принц прийняв повістку й заперечував неналежні стосунки з дружиною Мордаунта Гаррієт.

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