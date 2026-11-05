В Лондоне бывший принц Эндрю, ныне Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, был вызван свидетелем в Высокий суд по гражданскому делу о предполагаемом мошенничестве. Как сообщает PBS NewsHour, британские СМИ сообщили о судебной повестке.

Показания относительно платежа

В прошлом месяце судья Высокого суда разрешил вызвать Маунтбеттен-Виндзора для дачи показаний относительно платежей, которые он якобы получал от сторон процесса. Он может подать ходатайство об отмене повестки, поэтому его появление в суде не гарантировано.

Иск подала гражданка Турции Небахат Эвьяп Исбилен. Она утверждает, что ее бывший советник Сельман Тюрк присвоил десятки миллионов фунтов стерлингов из ее средств. По ее версии, Тюрк ввел ее в заблуждение относительно перевода 750 тысяч фунтов стерлингов, или около 1 миллиона долларов, который она осуществила для Маунтбеттен-Виндзора в 2019 году.

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Маунтбеттен-Виндзор вернул эти средства в 2021 году и не является стороной судебного спора. Тюрк заявляет, что Исбилен одобрила платеж, надеясь, что Маунтбеттен-Виндзор благодаря своим связям сможет помочь ее мужу, который находится в заключении в Турции с 2015 года. Исбилен утверждает, что ее муж подвергается политическому преследованию.

Исторический прецедент

Адвокаты Исбилен в прошлом месяце заявили, что это может быть первый с 1870 года случай, когда член королевской семьи получил судебную повестку в качестве свидетеля. Тогда будущий король Эдуард VII, который был принцем Уэльским, был вызван свидетелем по бракоразводному делу баронета и члена парламента Чарльза Мордаунта. Принц принял повестку и отрицал неподобающие отношения с женой Мордаунта Харриет.

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