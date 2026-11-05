В Великобритании Министерство транспорта планирует провести консультации по введению общенациональных правил для сервисов проката электровелосипедов. Они будут касаться стандартов парковки, размера парков прокатных велосипедов и возможных требований к страхованию операторов.

Как сообщает The Guardian, инициатива должна заменить нынешнюю систему различных договоренностей между велосипедными компаниями и местными советами. В отдельных районах велосипеды сервисов Lime, Forest и Voi разрешено оставлять только в специально отведенных местах, тогда как в других правила менее строгие.

Парковка и безопасность

Неправильно припаркованные электровелосипеды могут перекрывать тротуары, что создает трудности прежде всего для пользователей инвалидных колясок, людей с детскими колясками и лиц с нарушениями зрения. Консультации также охватят антиобщественное и незаконное поведение во время езды, в частности проезд на красный свет, использование велосипедов несовершеннолетними или людьми в состоянии опьянения.

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Правительство рассмотрит рекомендации относительно размера парков прокатных велосипедов в определенных районах, чтобы избежать чрезмерного скопления. Также может быть введено требование к операторам иметь страхование, чтобы человек, которого сбил пользователь арендованного электровелосипеда, мог требовать компенсацию.

Полномочия городов

Среди других вопросов — возможность предоставить местным советам и мэрам полномочия в отношении тарифов на прокат, а также обязать компании делиться данными для контроля и транспортного планирования. Системы совместного проката электровелосипедов появились в Великобритании в 2018 году и особенно быстро распространились в Лондоне. По одной из оценок, за год до сентября 2025 года ими воспользовались более 2,6 млн британцев.

Министр транспорта Хайди Александер заявила, что такие сервисы помогают людям передвигаться по городам, поддерживают физическую активность и сокращают выбросы, однако должны учитывать потребности сообществ. В Лондоне параллельно рассматривают передачу мэру Садику Хану и Transport for London полномочий для унификации правил, которые сейчас различаются в зависимости от района города.

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