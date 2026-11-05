Потепление морей вокруг Британских островов и в северо-восточной Атлантике может дестабилизировать морские пищевые цепи, ослабить здоровье и устойчивость океанических экосистем и поставить под угрозу продовольственную безопасность к 2050 году. К таким выводам пришли авторы четырехлетнего исследования, о котором сообщает The Guardian.

Неравномерные изменения в пищевых цепях

Исследователи оценили влияние изменения климата на четыре ключевые группы морских организмов в водах Великобритании и более широком регионе северо-восточной Атлантики, в том числе вблизи Ирландии и Франции. При сценарии потепления на 3°C к 2100 году к середине столетия разнообразие рыб и донных беспозвоночных может увеличиться примерно на 12%.

В то же время разнообразие фитопланктона, согласно расчетам, может сократиться примерно на 3%, а зоопланктона — на 7% к 2050 году. Эти группы находятся на нижних уровнях пищевой цепи и имеют важное значение для функционирования морских экосистем.

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Риск дисбаланса между хищниками и добычей

Соавтор исследования, морской эколог британского Центра окружающей среды, рыболовства и науки об аквакультуре Елена Кус, отметила, что потепление неодинаково влияет на биоразнообразие разных групп. По ее словам, некоторые группы, расположенные выше в пищевой цепи, в частности рыбы, могут приобрести больше видов в частях северо-восточной Атлантики, тогда как ключевые группы планктона будут их терять.

Авторы работы подчеркивают, что рост разнообразия хищников при одновременном сокращении разнообразия добычи может нарушить пищевые связи. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, основано на долгосрочных наборах данных и методах машинного обучения. Его результаты уже представлены для правительственного обзора морских охраняемых территорий, который также рассматривает меры по управлению рыболовством.

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