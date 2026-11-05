Россия готовит спутниковую сеть из 374 аппаратов в качестве альтернативы Starlink

Россия планирует развернуть новую спутниковую сеть «Рассвет-4», которая должна состоять из 374 аппаратов. Соответствующие заявки уже появились в реестре Международного союза электросвязи. Новую систему рассматривают как альтернативу Starlink, однако предыдущее поколение российских спутников пока не смогло выйти на заявленную рабочую орбиту.

В документах Международного союза электросвязи (МСЭ) появились заявки на регистрацию спутниковой сети «Рассвет-4». Россия планирует использовать её для создания крупной группировки спутников связи. Согласно обнародованным данным, документы были внесены в международный реестр 29 октября 2026 года. Российская сторона подала две заявки. Первая содержит предварительную информацию о будущей спутниковой сети (Advance Publication Information). Вторая касается координации радиочастот с другими спутниковыми системами (Coordination Request). Это необходимые этапы международной процедуры, предшествующей использованию заявленных частот.

По плану, в состав «Рассвет-4» должны войти 374 спутника. Их планируют разместить на высоте около 800 километров над Землёй. Для этого предусмотрено 17 орбитальных плоскостей, в каждой из которых будет находиться по 22 аппарата. Такая конфигурация должна обеспечить работу крупной спутниковой сети и передачу данных через космос. В документах также раскрыта часть технических характеристик спутников. Каждый аппарат будет иметь 12 антенных лучей: семь будут использоваться для передачи сигнала, ещё пять — для его приёма. Кроме того, в заявках указаны рабочие частоты и параметры антенн.

Система будет работать в двух основных диапазонах — Ku и Ka. Для передачи сигнала от спутников к наземным терминалам предусмотрены частоты 10,7–12,725 ГГц и 19,075–20,2 ГГц. А для связи в обратном направлении — от наземных станций к спутникам — планируется использовать диапазоны 14–14,495 ГГц и 29,5–30 ГГц. Отдельные частоты также выделены для фидерной и межспутниковой связи. Первая необходима для передачи данных между спутниковой системой и наземной инфраструктурой. Второй позволяет спутникам обмениваться информацией непосредственно между собой. Указанные частотные параметры не являются новыми для российского проекта. Они были определены ещё решением Государственной комиссии по радиочастотам России от 29 ноября 2021 года.

Предыдущее поколение спутников не вышло на нужную орбиту

Планы по «Рассвет-4» появились на фоне проблем с предыдущим поколением системы. В марте и июле 2026 года Россия вывела на орбиту две партии спутников «Рассвет-3». Каждая состояла из 16 аппаратов. Однако с достижением запланированной высоты возникли трудности. По состоянию на начало ноября два спутника уже сошли с орбиты, а остальные 30 не достигли первоначально заявленной высоты — около 800 километров.

В частности, 13 аппаратов из второй партии стабилизировались на высоте примерно 508 километров. Это значительно ниже орбиты, которая ранее указывалась в проектной документации «Бюро 1440» — компании, разрабатывающей российскую спутниковую систему. В то же время сам факт стабилизации спутников на орбите не означает, что они достигли запланированных параметров. Разница между 508 и 800 километрами имеет значение для работы всей сети, ведь высота орбиты влияет на зону покрытия и характеристики спутниковой связи.

Несмотря на это, российские аппараты уже продемонстрировали, что могут передавать данные. Так, 19 сентября 2026 года в рамках эксперимента жители одного из населенных пунктов Ненецкого автономного округа получили доступ к системе дистанционного электронного голосования через спутниковый канал связи. Этот тест показал, что спутниковый канал можно использовать для передачи данных на практике. Однако один успешный эксперимент ещё не свидетельствует о готовности полноценной сети, которая сможет стабильно обслуживать большое количество пользователей.

Сможет ли «Рассвет» стать альтернативой Starlink

Российский проект должен стать собственной системой спутниковой связи, которую Москва сможет использовать вместо иностранных решений, в частности Starlink. Для этого требуется не только вывод сотен аппаратов на орбиту, но и создание наземной инфраструктуры, совместимых терминалов и стабильного канала передачи данных. Заявка на регистрацию «Рассвет-4» свидетельствует о планах России по расширению спутниковой группировки. Однако сама по себе регистрация сети в Международном союзе электросвязи не означает, что спутники уже изготовлены или что их развертывание гарантированно состоится в соответствии с заявленным графиком.

Пока что предыдущее поколение «Рассвет-3» не достигло запланированной высоты орбиты. Поэтому России ещё предстоит доказать, что она способна не только заявить о создании масштабной спутниковой системы, но и обеспечить её полноценную работу. Об этом свидетельствуют документы Международного союза электросвязи (МСЭ).

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций против России. Ограничения касаются российских компаний и лиц, причастных к созданию спутниковой системы связи «Рассвет», а также 39 судов российского теневого флота.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 49 российских и белорусских предприятиях, участвующих в создании спутниковой системы «Рассвет». Россия планирует использовать её не только для обычной связи, но и для нужд своей армии — в частности, для управления войсками, беспилотниками и ударными системами. В ГУР отмечают, что 23 предприятия и учреждения из обнародованного списка до сих пор не находятся под санкциями стран санкционной коалиции.

Читай нас в