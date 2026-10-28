ГУР назвало 49 компаній з Росії та Білорусі, причетних до проєкту Рассвет

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані 49 російських і білоруських підприємств, які беруть участь у створенні супутникової системи «Рассвет». Росія планує використовувати її не лише для звичайного зв’язку, а й для потреб своєї армії — зокрема, управління військами, безпілотниками та ударними системами. У ГУР наголошують, що 23 підприємства й установи з оприлюдненого переліку досі не перебувають під санкціями країн санкційної коаліції.

Дані про підприємства опублікували на порталі War&Sanctions. «Рассвет» — це російський проєкт низькоорбітальної супутникової системи широкосмугового зв’язку. Вона має складатися з мережі супутників, наземних станцій управління та спеціального обладнання, яке прийматиме й передаватиме сигнал. Такі термінали можна встановлювати як на стаціонарних об’єктах, так і на рухомій техніці.

До створення системи залучили компанії з різних галузей. Серед них — IT-бізнес, виробники мікроелектроніки, наукові центри, підприємства російської космічної галузі та структури Міністерства оборони РФ. За даними української розвідки, така кооперація дає змогу об’єднати розробку обладнання, виготовлення компонентів, підготовку супутників до запуску та подальшу роботу всієї системи.

Головну роль відіграє «Бюро 1440»

Одним із ключових учасників проєкту ГУР називає російське ТОВ «Бюро 1440». Воно входить до IT-конгломерату «ІКС Холдинг» і відповідає за основну частину робіт зі створення супутникової системи. Підприємства холдингу постачають компоненти та виготовляють різні частини обладнання. Йдеться, зокрема, про сонячні панелі, абонентські термінали, друковані плати й електронні модулі. Усі ці складові потрібні для роботи супутників і передачі сигналу між космічними апаратами та наземними користувачами.

Важливу роль відіграє і російська державна корпорація «Роскосмос». Її підприємства займаються розробкою та виробництвом ракет-носіїв, розгінних блоків, електрореактивних двигунів та інших компонентів для супутників. Вони також готують космічні апарати до запуску й забезпечують їх виведення на орбіту. За інформацією ГУР, проєкт «Рассвет» у «Роскосмосі» безпосередньо курує керівник корпорації Дмитро Баканов.

До призначення на цю посаду він очолював російське акціонерне товариство «Спутниковая система «Гонец». У ГУР звернули увагу, що ця структура співпрацювала з британською компанією OneWeb, зокрема в межах створення спільного підприємства для розвитку послуг низькоорбітального супутникового зв’язку на російському ринку.

До проєкту залучені Міноборони РФ і банк ВТБ

Окремий напрям роботи забезпечують структури Міністерства оборони Росії. Вони відповідають за функціонування космодрому, взаємодію між учасниками проєкту та подальше включення супутникової системи до військової інфраструктури зв’язку. Фінансову підтримку розробки й створення «Рассвета», за даними української розвідки, надав також російський банк ВТБ. Таким чином, у проєкті беруть участь не лише виробники обладнання, а й державні структури та фінансові установи.

У ГУР наголошують, що така співпраця дає Росії змогу розвивати власну супутникову мережу та створювати інфраструктуру, яку надалі можна використовувати у військових цілях.

Майже половина учасників не перебуває під санкціями

Окрему увагу українська розвідка звернула на санкційні обмеження. За її даними, 23 із 49 підприємств та установ, згаданих у переліку, досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Серед них — безпосередньо «Роскосмос».

Це означає, що частина учасників проєкту, за оцінкою ГУР, поки не охоплена санкційними заходами країн, які координують обмеження проти Росії. Розвідка закликає розширити санкційний тиск на компанії, які забезпечують створення системи, а також на постачальників необхідних технологій.

У відомстві наголошують, що для виробництва супутників потрібні не лише готові космічні апарати. Важливими є мікроелектроніка, програмне забезпечення, спеціальне обладнання та інші компоненти. Якщо обмежити доступ до цих складових, Росії буде складніше розвивати систему.

Як Росія планує використовувати супутники у війні

За оцінкою ГУР, «Рассвет» має передусім військове призначення. Росія розраховує використовувати систему для захищеного й стабільного зв’язку, управління військами та роботи бойових платформ. Серед можливих напрямів застосування розвідка називає забезпечення зв’язку між командними пунктами, встановлення абонентських терміналів на військовій техніці та підтримку бойового використання безпілотників. Система також може забезпечувати роботу різних об’єктів російського Міноборони.

Окремий ризик пов’язаний із ракетним озброєнням. За даними ГУР, Росія планує інтегрувати супутники «Рассвет» до космічної системи, яка має забезпечувати цілевказання для ракет. Також ідеться про встановлення абонентських терміналів на командно-штабних машинах оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М». Це може розширити можливості російських військових щодо обміну даними та управління підрозділами. Водночас конкретні можливості системи й рівень її готовності залежать від того, наскільки успішно Росія зможе завершити розробку, запуски супутників і розгортання наземної інфраструктури.

Система може охопити Україну та Європейський Союз

За інформацією української розвідки, запланована зона покриття «Рассвета» передусім охоплює Україну та країни Європейського Союзу. У ГУР попереджають, що після досягнення достатнього рівня покриття Росія може спробувати використовувати систему і в інших операціях за межами своєї території. Зокрема, розвідка вважає, що супутникову мережу потенційно можуть залучати до гібридних дій проти інших держав. Однак конкретні сценарії такого використання залежатимуть від можливостей системи та рішень російського військового керівництва.

У ГУР закликають міжнародних партнерів посилити контроль за постачанням компонентів і технологій для проєкту. Також там вважають, що всі підприємства, залучені до його реалізації, мають потрапити під санкції, які передбачатимуть заборону на співпрацю та реальні наслідки за порушення обмежень. «Задіяні підприємства мають бути включені до всіх “чорних списків” — країн, банків, бізнесу з повною забороною на співпрацю з ними та реальними наслідками за її порушення», — наголосили в ГУР.

Отже, оприлюднений перелік дає змогу побачити, які компанії та державні структури допомагають Росії розвивати супутниковий зв’язок. Українська розвідка наголошує, що обмеження доступу до необхідних технологій може ускладнити створення системи, яку Москва планує використовувати, зокрема, для військового управління та бойових операцій. Про це повідомило ГУР Міноборони України на своїй сторінці у Facebook.

Російська супутникова система «Рассвет» може суттєво розширити можливості керування ударними засобами. За словами фахівця Сергія Флеша, супутниковий зв’язок дасть змогу російським операторам безпосередньо керувати дронами та ракетами, що може створити серйозні загрози.

Росія може використати свої ракети-носії для одночасного виведення на орбіту великої кількості супутників системи «Рассвет». Радник президента України з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов вважає, що така система потенційно може посилити можливості РФ з керування дронами та ракетами.

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