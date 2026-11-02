Різноманітні ліси краще витримують спеку й посуху — Mongabay

Дослідження лісів у США показало, що більша різноманітність деревних порід допомагає екосистемам краще витримувати складні кліматичні екстремуми, зокрема одночасні спеку й посуху, а також ефективніше відновлюватися після них. Про це повідомляє Mongabay з посиланням на роботу, опубліковану в Nature Communications.

Аналіз понад 88 тисяч ділянок

Науковці відібрали 88 116 лісових ділянок на континентальній території США, де не фіксували людського втручання, пожеж чи інших порушень. Вони використали дані програми Forest Inventory and Analysis, у межах якої з 1990 року в лісах США вимірюють параметри дерев і фіксують склад видів.

Стан лісів під час екстремальних погодних явищ оцінювали за супутниковими даними про «зеленість» рослинного покриву. Цей показник дає змогу приблизно визначити інтенсивність фотосинтезу: за стресу дерева можуть уповільнювати або припиняти цей процес.

Дослідники порівнювали стійкість лісу під час екстремуму зі звичайним роком, а відновлення — з рівнем фотосинтезу наступного року. Вони встановили, що поєднані кліматичні явища сильніше впливають на ліси, ніж сума наслідків окремих подій.

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Спека і посуха виявилися найважчим поєднанням

Найбільш виснажливим для лісів стало одночасне поєднання високих температур і посухи. Воно сильніше позначалося і на стійкості насаджень, і на їхній здатності відновлюватися, ніж спека разом із надмірними опадами.

Водночас ліси з більшою кількістю видів дерев краще витримували як окремі екстремальні явища, так і їхні поєднання, а також швидше відновлювалися. Захисний ефект видового різноманіття був помітнішим за умов спеки та посухи, хоча різноманітні ліси краще витримували і спеку в поєднанні з надлишком опадів.

Різноманіття не є єдиним чинником

Автори наголошують, що стійкість лісів визначає не лише видовий склад. На результати також впливали властивості ґрунту, висота місцевості, вік дерев і середня температура протягом року. За оцінкою дослідників, середня річна температура може мати більший вплив на стійкість лісу, ніж різноманіття його дерев.

Науковці вважають, що висновки можуть стати відправною точкою для лісового господарства: можна спостерігати за вже різноманітними насадженнями або випробовувати спільне висаджування різних порід і оцінювати їхню реакцію на кліматичний стрес. Водночас вони планують дослідити, як ліси реагують на повторні екстремальні явища, що можуть статися ще до повного відновлення після попереднього.

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