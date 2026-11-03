Лідерка Партії Центру Танд Рінгквіст не стала прем’єркою Швеції — Der Spiegel

Парламент Швеції не підтримав кандидатуру лідерки Партії Центру Елізабет Танд Рінгквіст на посаду прем’єр-міністерки. Це стала другою невдалою спробою обрати главу уряду після парламентських виборів, що відбулися 13 вересня.

Суперечка в лівоцентристському блоці

Як повідомляє Der Spiegel, Партія Центру у складі опозиційного лівоцентристського блоку з невеликою перевагою перемогла на виборах. Однак чотири партії блоку — соціал-демократи, Партія Центру, Ліва партія та «Зелені» — досі не змогли домовитися про уряд, який міг би здобути парламентську більшість.

Однією з головних розбіжностей є вимога Лівої партії отримати міністерські посади як умову участі в уряді. Для Партії Центру це є неприйнятним. Раніше соціал-демократка Магдалена Андерссон також кілька разів безуспішно намагалася об’єднати лівоцентристські сили та не пройшла голосування за кандидатуру глави уряду.

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Третя спроба

Спікер парламенту може до чотирьох разів вносити кандидатури глави уряду на голосування депутатів. Якщо четверта спроба також завершиться невдачею, у країні мають призначити позачергові вибори.

Наступним можливість сформувати кабінет отримає Ульф Крістерссон, лідер Поміркованої коаліційної партії та прем’єр-міністр правого уряду з 2022 року. Його голосування стане третім із чотирьох можливих. У новому парламенті лівоцентристський блок має 176 мандатів, тоді як на попередній союз Крістерссона, зокрема зі Шведськими демократами, припадає 173 місця. Після виборів 2018 року переговори про формування уряду в Швеції тривали 134 дні.

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