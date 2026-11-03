Parlament Szwecji nie poparł kandydatury liderki Partii Centrum Elisabeth Thand Ringqvist na stanowisko premierki. Była to druga nieudana próba wyboru szefa rządu po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 13 września.

Spór w bloku centrolewicowym

Jak informuje Der Spiegel, Partia Centrum, wchodząca w skład opozycyjnego bloku centrolewicowego, wygrała wybory niewielką przewagą. Jednak cztery partie bloku — socjaldemokraci, Partia Centrum, Partia Lewicy i Zieloni — wciąż nie zdołały porozumieć się w sprawie rządu, który mógłby uzyskać większość parlamentarną.

Jedną z głównych rozbieżności jest żądanie Partii Lewicy, aby otrzymać stanowiska ministerialne jako warunek udziału w rządzie. Dla Partii Centrum jest to nie do przyjęcia. Wcześniej socjaldemokratka Magdalena Andersson również kilkakrotnie bezskutecznie próbowała zjednoczyć siły centrolewicowe i nie przeszła głosowania nad swoją kandydaturą na szefa rządu.

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Trzecia próba

Marszałek parlamentu może do czterech razy przedstawiać kandydatury na szefa rządu pod głosowanie posłów. Jeśli czwarta próba również zakończy się niepowodzeniem, w kraju muszą zostać rozpisane przedterminowe wybory.

Następnie możliwość utworzenia gabinetu otrzyma Ulf Kristersson, lider Umiarkowanej Partii Koalicyjnej i premier prawicowego rządu od 2022 roku. Głosowanie nad jego kandydaturą będzie trzecim z czterech możliwych. W nowym parlamencie blok centrolewicowy ma 176 mandatów, podczas gdy poprzedni sojusz Kristerssona, w tym ze Szwedzkimi Demokratami, dysponuje 173 miejscami. Po wyborach w 2018 roku negocjacje w sprawie utworzenia rządu w Szwecji trwały 134 dni.

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