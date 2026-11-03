Парламент Швеции не поддержал кандидатуру лидера Партии центра Элизабет Танд Рингквист на должность премьер-министра. Это стала вторая неудачная попытка избрать главу правительства после парламентских выборов, состоявшихся 13 сентября.

Спор в левоцентристском блоке

Как сообщает Der Spiegel, Партия центра, входящая в оппозиционный левоцентристский блок, победила на выборах с небольшим перевесом. Однако четыре партии блока — социал-демократы, Партия центра, Левая партия и «Зелёные» — до сих пор не смогли договориться о правительстве, которое могло бы получить парламентское большинство.

Одним из главных разногласий является требование Левой партии получить министерские посты в качестве условия участия в правительстве. Для Партии центра это неприемлемо. Ранее социал-демократка Магдалена Андерссон также несколько раз безуспешно пыталась объединить левоцентристские силы и не прошла голосование по своей кандидатуре на должность главы правительства.

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Третья попытка

Спикер парламента может до четырёх раз вносить кандидатуры главы правительства на голосование депутатов. Если четвёртая попытка также завершится неудачей, в стране должны быть назначены досрочные выборы.

Следующим возможность сформировать кабинет получит Ульф Кристерссон, лидер Умеренной коалиционной партии и премьер-министр правого правительства с 2022 года. Голосование по его кандидатуре станет третьим из четырёх возможных. В новом парламенте левоцентристский блок имеет 176 мандатов, тогда как на предыдущий союз Кристерссона, в том числе со Шведскими демократами, приходится 173 места. После выборов 2018 года переговоры о формировании правительства в Швеции длились 134 дня.

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