В США количество бюллетеней, поданных до дня промежуточных выборов, уже превысило общий показатель досрочного голосования 2022 года. По последним подсчётам, свой голос заранее отдали более 58,5 миллиона американцев. И это ещё не окончательная цифра: данные из нескольких штатов неполные, а часть почтовых бюллетеней до сих пор поступает.

В день промежуточных выборов в Конгресс США подводят предварительные итоги голосования, состоявшегося до 3 ноября. По собранным данным, досрочно проголосовали уже более 58,5 миллиона человек. Такую статистику подготовили CNN, Associated Press и компания Catalist. Они собрали информацию из 47 штатов и округа Колумбия. Catalist занимается сбором и анализом данных, в частности помогает Демократической партии, учёным и общественным организациям отслеживать избирательную активность американцев.

Нынешний показатель уже более чем на миллион голосов превышает количество бюллетеней, поданных досрочно во время промежуточных выборов 2022 года. То есть ещё до завершения самого дня голосования американцы превзошли предыдущий результат.

Окончательное число может быть значительно больше

В то же время эти цифры пока не отражают полную картину. Статистика охватывает не все штаты: в некоторых данные отсутствуют или поступили лишь частично. Кроме того, в подсчет ещё не включены миллионы почтовых бюллетеней, которые избиратели могут вернуть непосредственно в день выборов или в течение следующих дней. Именно поэтому число проголосовавших досрочно будет ещё расти. Окончательные данные станут более понятными после того, как избирательные комиссии получат и учтут все бюллетени, поступившие в установленный срок.

Таким образом, промежуточные выборы 2026 года уже превзошли показатель 2022 года по количеству голосов, поданных до дня голосования. Однако пока рано говорить об окончательном масштабе явки: предварительные подсчёты ещё не учитывают все почтовые бюллетени и данные из части штатов. Об этом пишет CNN.

В Детройте все 156 избирательных участков открылись без задержек и проблем. Городские власти ожидают, что проголосовать придут около 45% избирателей. Если прогноз оправдается, это станет рекордной явкой для промежуточных выборов в городе, а основную часть результатов планируют подсчитать уже к 23:00.

В штате Флорида из-за масштабных подтоплений изменили места голосования в семи округах. Избирателей направляют на временные участки, чтобы они могли проголосовать на промежуточных выборах в Конгресс США. Разрешение на перенос избирательных участков дал губернатор штата Рон ДеСантис, объявив чрезвычайное положение в нескольких районах.

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