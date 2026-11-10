В ЕС число украинцев, пользующихся временной защитой, сократилось на 61 тысячу — Eurostat

По состоянию на 30 сентября 2026 года временную защиту в странах Евросоюза получили 4,37 млн человек, покинувших Украину из-за российской агрессии.

За месяц их число сократилось на 61 055 человек, или на 1,4%.

Больше всего украинцев с временной защитой находятся в Германии — 1,3 млн, Польше — 858,5 тыс. и Чехии — 391,7 тыс.

Наибольшее сокращение зафиксировали в Польше — на 80 850 человек, или 8,6%. В Чехии количество лиц, получивших защиту, уменьшилось на 6640 человек.

В Евростате пояснили, что польский показатель в основном связан с административными изменениями: переходом части украинцев на обычные разрешения на временное проживание и удалением неактивных записей из реестров.

В то же время в 25 странах ЕС количество людей, находящихся под временной защитой, выросло. Наибольший прирост зафиксирован в Германии, Румынии и Италии.

Источник: Eurostat

Германия продлила действие временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года. Соответствующие изменения внесло Федеральное министерство внутренних дел страны.

28 августа польские власти заявили, что в ближайшие годы не планируют увеличивать выплаты на детей по программе «800 Плюс». Вернуться к вопросу повышения помощи правительство может не раньше 2028 года, при этом программой на установленных условиях могут пользоваться и украинские беженцы.

Правительство Грузии продлило программы поддержки для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Финансовая помощь на жилье и ежемесячные выплаты будут действовать до 1 октября 2026 года. Также украинцы, находящиеся в Грузии из-за войны, смогут и в дальнейшем пользоваться программой медицинской помощи.

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