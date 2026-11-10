Разведывательный дрон НАТО заметили над Чёрным морем после необычного маршрута

Беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 достиг Черного моря после вылета с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Во время полёта он пересёк Средиземное море, пролетел над Балканами и совершил необычные маневры над Албанией. Эта миссия привлекла внимание ещё и потому, что в последнее время такие полёты Phoenix над Чёрным морем редко удавалось отследить по открытым данным.

Беспилотник RQ-4D Phoenix вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, на острове Сицилия. По данным открытого отслеживания авиации, аппарат с регистрационным номером MM-AV-SA0015 и позывным MAGMA10 сначала пролетел над центральной частью Средиземного моря, а затем взял курс на Балканы.

Впоследствии беспилотник достиг Черного моря и начал полет над его западной частью. Именно этот отрезок маршрута привлек особое внимание наблюдателей, ведь в последнее время полеты разведывательных Phoenix в этом районе было сложнее увидеть на публичных сервисах отслеживания.

Почему маршрут над Албанией привлек внимание

Наиболее необычным этапом полёта стал участок над Албанией. После пересечения Ионического моря беспилотник изменил направление и несколько раз корректировал маршрут, прежде чем продолжить движение в сторону Северной Македонии и Болгарии. Такая траектория отличалась от обычного прямого пролета через регион. По одной из версий, самолет мог ожидать разрешения на вход в воздушное пространство Северной Македонии. Из-за этого ему, вероятно, пришлось менять курс или оставаться в зоне, доступной для полёта.

Однако это лишь предположение, сделанное на основе данных о маршруте. Подтверждений того, что причиной маневров действительно было ожидание разрешения на пролет, нет. Поэтому связывать изменения курса именно с ограничениями воздушного пространства пока нельзя. После прохождения Балкан MAGMA10 продолжил движение в направлении Чёрного моря. Там сигнал его транспондера вновь стал доступен для наблюдения. По открытым данным удалось увидеть, как аппарат добрался до западной части бассейна и начал работать в этом районе.

Чем особенен RQ-4D Phoenix

RQ-4D Phoenix — это беспилотный летательный аппарат НАТО, предназначенный для длительных разведывательных миссий. Он входит в систему Alliance Ground Surveillance (AGS), которая помогает Альянсу собирать информацию о ситуации на обширных территориях. Главное преимущество таких аппаратов — способность долго находиться в воздухе и наблюдать за обширными участками местности. Для этого они используют специальные датчики и радиолокационное оборудование. Полученные данные помогают отслеживать изменения на земле, передвижение техники и другие объекты, которые могут иметь военное значение.

Благодаря большой продолжительности полёта Phoenix может выполнять задачи на значительном расстоянии от базы. Это особенно важно для наблюдения за регионами, где ситуация быстро меняется или имеет значение для безопасности нескольких стран. Чёрное море остаётся одним из таких районов. После начала полномасштабной войны России против Украины его акватория имеет важное значение для наблюдения за военной активностью, в частности за действиями российских сил. Поэтому полёты разведывательной авиации НАТО в этом регионе привлекают внимание военных обозревателей.

Почему этот полёт называют редким

По информации авторов наблюдения, в течение определенного времени не удавалось четко отследить полеты RQ-4D Phoenix над Черным морем по открытым сигналам. Это не обязательно означает, что беспилотники перестали выполнять такие задачи. Часть полётов могла оставаться незаметной для публичных сервисов или не позволять восстановить полный маршрут. В частности, наблюдатели предполагают, что подобная миссия могла состояться ещё на прошлой неделе. Однако тогда сигнал самолёта не был доступен для открытого отслеживания, поэтому установить его точный маршрут не удалось.

Именно поэтому нынешний полет MAGMA10 стал возможностью подробнее увидеть перемещение одного из разведывательных беспилотников НАТО. Открытые данные позволили проследить его путь от Сицилии через Средиземное море и Балканы до Черного моря.

В то же время сам факт появления Phoenix в регионе не позволяет установить, какие именно объекты он отслеживал и какие задачи выполнял во время этой миссии. Для таких выводов нужна информация, которой в открытых данных о маршруте нет. Тем не менее этот полёт демонстрирует, что Чёрное море остаётся зоной внимания разведывательных систем НАТО. Об этом сообщает itamiradar.

Два вертолета NH90 тактического авиационного отряда Paznic Воздушно-космических сил Испании впервые вылетели по тревоге в рамках международной миссии НАТО в Румынии. Они поднялись с авиабазы Михаил-Когелничану в ответ на сообщение о неустановленных беспилотниках.

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