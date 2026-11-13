13 ноября в гастрономических календарях отмечаются сразу два блюда — украинские вареники и сосиски, которым посвящена отдельная неофициальная дата. По народным обычаям в этот день хозяйки лепили вареники с картошкой, грибами или мясом, готовясь к зимним холодам, а День рождения сосиски связывают с историей венского мясного дела. В 2026 году эта дата приходится на пятницу, так что это хороший повод собраться за столом и попробовать не только классические, но и необычные рецепты.

13 ноября не имеет статуса официального гастрономического праздника в Украине, однако эта дата встречается в кулинарных календарях и народных традициях. С ней связывают приготовление вареников — одного из самых известных украинских блюд. Также в этот день отмечают неофициальный День рождения сосиски. В 2026 году оба гастрономических события приходятся на пятницу.

Эти две даты имеют разное происхождение. Традицию лепить вареники 13 ноября связывают с народным календарем и днем памяти святителя Иоанна Златоуста. А День рождения сосиски — с кулинарной историей Вены и именем мясника Йоханна Георга Ланера. В то же время не стоит путать гастрономические поводы с официальными праздниками: нет подтверждений, что эти даты утвердили государственные учреждения или международные организации.

Почему 13 ноября в Украине вспоминают вареники

В народном календаре 13 ноября связано с днем Иоанна Златоуста. С этой датой в некоторых описаниях украинских обычаев связывают приготовление вареников и пельменей. Ноябрь уже приносил холодную погоду, полевые работы постепенно завершались, а семьи больше времени проводили дома. Поэтому приготовление сытной пищи становилось частью подготовки к зиме.

Вареники были удобным блюдом для большой семьи. Их можно было налепить много за один раз, сварить нужное количество, а остальное заморозить или хранить в прохладном месте. Начинки зависели от продуктов, которые были в хозяйстве. Чаще всего использовали картофель, капусту, грибы, творог, мясо, а для сладких вариантов — ягоды, вишню или мак.

По народным обычаям к лепке вареников могли присоединяться все члены семьи. Кто-то готовил начинку, кто-то раскатывал тесто, а остальные формировали и защипывали края. Такая совместная работа превращала обычное приготовление еды в семейную традицию. После этого вареники подавали к столу с жареным луком, шкварками, сметаной или сладкой подливкой.

Важно, что это именно народная традиция, а не общеобязательное правило для всех украинцев. В разных регионах обычаи могли отличаться, а у семей были свои рецепты и способы приготовления. Поэтому 13 ноября можно воспринимать как повод вспомнить домашнюю кухню и одно из самых любимых украинских блюд.

Откуда взялись украинские вареники

Вареники давно стали одним из символов украинской кухни. Их название происходит от слова «варить» — именно так традиционно готовят это блюдо. Тесто раскатывают, вырезают из него кружочки, кладут внутрь начинку, складывают пополам и тщательно защипывают края. После этого вареники опускают в кипящую воду и варят до готовности.

Точно установить, когда именно появились первые вареники, сложно. Блюда из теста с начинкой существуют во многих кухнях мира. Подобные изделия готовят в Польше, Китае, Японии, Италии и других странах, но у каждого народа есть свои рецепты и традиции. В Украине вареники приобрели особое значение и стали частью домашней кухни, праздничных застолий и народной культуры.

Начинки могут быть самыми разнообразными. Для соленых вареников используют картофель, тушеную капусту, грибы, мясо, печень, фасоль или брынзу. Сладкие готовят с кисломолочным сыром, вишнями, черникой, клубникой, маком или другими ягодами. В некоторых регионах популярны вареники с гречкой, шкварками, тыквой или сочетанием нескольких продуктов.

Есть и региональные особенности. В Полтавской области популярны вареники с картофелем и шкварками, на западе Украины используют брынзу и овечий сыр, а на Полесье готовят начинки с фасолью и ягодами. Тесто также отличается: его замешивают на воде, молоке, сыворотке или кефире. В некоторых местностях вареники не только варят, но и готовят на пару. Именно это разнообразие сделало блюдо столь популярным.

Что символизируют вареники в украинской культуре

Вареники давно вышли за рамки обычной еды. Они часто появляются в украинских песнях, сказках, литературе и народном юморе. Их готовили на семейные праздники, свадьбы, вечерницы и другие важные события. Блюдо ассоциировалось с достатком, гостеприимством и домашним уютом.

Особое значение имела форма вареника — полумесяц. В народных представлениях её связывали с луной, благополучием и плодородием. В то же время такие объяснения относятся к народной символике и не имеют единого исторического подтверждения. В разных местностях могли существовать свои собственные толкования этой формы. Вареники также часто готовили для гостей. Большая миска горячего блюда на столе была знаком щедрости хозяев. Их подавали со сметаной, маслом, поджаренным луком или шкварками. Сладкие варианты поливали медом, ягодным соком или сметаной с сахаром.

Сегодня вареники остаются одним из самых узнаваемых украинских блюд и за пределами страны. Их готовят в ресторанах украинской кухни, продают в замороженном виде и подают на фестивалях национальной кухни. Они стали частью гастрономического образа Украины, а домашние рецепты часто передаются от бабушек и мам следующим поколениям.

День рождения сосиски — откуда взялась эта дата

Еще один гастрономический повод 13 ноября — День рождения сосиски. По распространенной версии, эта дата связана с Иоганном Георгом Ланером — мясником, который в 1805 году начал изготавливать в Вене популярный вид тонких колбасок. Он переехал в Австрию из немецкого региона Франкония и работал в мясной отрасли. Его изделие впоследствии стало известно как венская сосиска, или Wiener Würstel.

В то же время Ланер не изобрел сосиски как таковые. Мясные колбасы существовали задолго до XIX века, а традиции их приготовления были известны еще в античности. Историки кулинарии связывают появление франкфуртских колбасок с Германией и относят их историю как минимум к Средневековью. Поэтому 1805 год правильнее связывать с развитием венской разновидности сосиски, а не с появлением всех сосисок в мире.

Именно историю Ланера часто используют в качестве объяснения Дня рождения сосиски. Однако достоверных сведений о том, кто именно положил начало празднованию 13 ноября, нет. Эту дату распространяют отдельные гастрономические календари и тематические сайты. Речь идет о неофициальном кулинарном празднике, который дает повод вспомнить историю популярного продукта.

Интересные факты о сосисках

Сосиски кажутся простым блюдом, но за ними стоит долгая история. Их рецепты менялись в зависимости от страны, доступных продуктов и способов хранения мяса. В разных регионах использовали свинину, говядину, телятину или их смеси. В фарш добавляли соль, перец, чеснок и другие специи, а в качестве оболочки использовали натуральные кишки.

Франкфурт и Вена до сих пор связаны с историей сосисок. Немецкий город Франкфурт известен своими колбасками, а Вена — венскими сосисками. Названия этих продуктов напоминают о городах, с которыми связывают их развитие. В то же время рецепты и способы приготовления в разных странах отличаются.

Сосиска и хот-дог — не одно и то же. Сосиска — это мясной продукт, а хот-дог — блюдо, в котором её подают в разрезанной булочке с соусами и другими добавками. В США хот-доги стали особенно популярными благодаря немецким иммигрантам, которые привезли с собой традиции приготовления колбасок. Впоследствии уличная еда с сосиской в булочке стала одним из символов американской гастрономии.

Существует много разновидностей сосисок. Они могут быть вареными, копчеными, подкопченными или сыровялеными. Отличаются также размером, составом и специями. В разных странах популярны свои варианты — от тонких венских сосисок до пряных немецких колбасок.

Не все сосиски нужно долго варить. Большинство готовых вареных сосисок достаточно разогреть в горячей воде или обжарить на сковороде. Но перед приготовлением стоит проверить информацию на упаковке: способ обработки и рекомендации производителя могут отличаться. Это поможет не пересушить продукт и сохранить его вкус.

Шесть рецептов к гастрономическому дню

Отметить 13 ноября можно не только обычными варениками с картошкой или сосисками с горчицей. Мы собрали три рецепта, которые подойдут для домашнего стола. Первый — знакомая классика, а два других помогут по-новому взглянуть на традиционное блюдо. Один из них сочетает тыкву с солоноватым сыром, а другой превращает вареники в необычный шоколадно-вишневый десерт.

1. Классические вареники с картофелем и жареным луком

Это один из самых популярных вариантов украинских вареников. Начинка получается нежной, а жареный лук придает ей яркий вкус. Такое блюдо можно подавать со сметаной, сливочным маслом или шкварками.

Ингредиенты для теста:

мука — 500 г;

теплая вода — 250 мл;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — ½ ч. л.

Для начинки:

картофель — 600 г;

лук — 2 шт.;

сливочное масло — 30 г;

соль и черный перец — по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Очистите картофель, нарежьте его кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Пока картофель варится, мелко нарежьте лук. Обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Слейте воду с картофеля, добавьте сливочное масло и разотрите всё до однородного пюре. Добавьте половину обжаренного лука, соль и перец. Перемешайте и дайте начинке остыть. Для теста смешайте воду, яйцо, соль и растительное масло. Постепенно добавляйте муку и замесите мягкое эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 20–30 минут. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки стаканом. В центр каждого положите немного картофельной начинки и плотно зажмите края. Опустите вареники в кипящую подсоленную воду. После того как они всплывут, варите ещё примерно 3–4 минуты. Готовые вареники выньте шумовкой, добавьте оставшийся жареный лук и подавайте горячими.

2. Необычные вареники с тыквой и брынзой

Этот рецепт понравится тем, кто любит сочетание сладковатых и соленых вкусов. Тыква после запекания становится нежной и немного карамельной, а брынза придает приятную соленость. Вместе они создают начинку, которая отличается от привычных картофельных вареников. Для более выразительного аромата можно добавить немного тимьяна или мускатного ореха.

Ингредиенты для теста:

мука — 400 г;

теплая вода — 200 мл;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — ½ ч. л.

Для начинки:

тыква — 400 г;

брынза — 150 г;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 20 г;

черный перец — по вкусу;

тимьян — по желанию.

Приготовление:

Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками. Выложите на противень и запекайте примерно 25–30 минут при температуре 180 градусов, пока она не станет мягкой. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Готовую тыкву раздавите вилкой или измельчите в пюре. Добавьте обжаренный лук, раскрошенную брынзу, перец и немного тимьяна. Перемешайте. Если начинка получилась слишком влажной, дайте ей остыть и немного загустеть. Для теста смешайте воду, яйцо, соль и растительное масло. Добавляйте муку постепенно и вымешивайте, пока тесто не станет эластичным. Оставьте его под полотенцем на 20 минут. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки и выложите на каждый начинку. Сформируйте вареники, тщательно защепивая края. Варите в кипящей подсоленной воде примерно 3–4 минуты после всплытия. Подавайте с кусочком сливочного масла, жареным луком или сметаной.

3. Десертные вареники с вишней, шоколадом и орехами

Это вариант для тех, кто хочет попробовать что-то необычное. Сочная вишня, кусочки шоколада и грецкие орехи создают начинку с насыщенным вкусом и легкой кислинкой. А если добавить в тесто немного какао, вареники приобретут ещё и красивый шоколадный цвет. Такой десерт можно подать со сметанным кремом или шариком ванильного мороженого.

Ингредиенты для теста:

мука — 350 г;

теплая вода — 150 мл;

какао — 1–2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — щепотка.

Для начинки:

вишни без косточек — 200 г;

чёрный или молочный шоколад — 60 г;

грецкие орехи — 30 г;

сахар — 1–2 ст. л. по вкусу;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Приготовление:

Если используете замороженные вишни, заранее разморозьте их и слейте лишний сок. Свежие ягоды промойте и удалите косточки. Добавьте к вишням сахар и крахмал. Аккуратно перемешайте, чтобы начинка не была слишком жидкой. Шоколад и орехи порубите на мелкие кусочки. Для теста смешайте муку с какао и щепоткой соли. Влейте тёплую воду и масло, замесите эластичное тесто. Если оно липнет к рукам, добавьте немного муки. Накройте и оставьте на 20 минут. Раскатайте тесто в тонкий слой и вырежьте кружочки. На каждый выложите немного вишен, шоколада и орехов. Сложите кружочки пополам и хорошо зажмите края. Не кладите слишком много начинки, иначе вареники могут раскрыться во время варки. Опустите их в кипящую воду и варите примерно 4–5 минут после всплытия. Подавайте теплыми. По желанию полейте растопленным шоколадом или добавьте ванильное мороженое.

4. Сосиски в слоеном тесте с сыром

Это знакомая многим закуска, но с небольшим дополнением — сыром внутри. Благодаря слоеному тесту она получается хрустящей снаружи, а начинка остается мягкой и сочной.

Ингредиенты:

6 сосисок;

250–300 г слоеного теста;

100 г твёрдого сыра;

1 яйцо;

кунжут по желанию;

немного горчицы или кетчупа.

Приготовление:

Разморозьте слоеное тесто и немного раскатайте его на поверхности, присыпанной мукой. Нарежьте тесто полосками или прямоугольниками. Сыр натрите на терке или нарежьте тонкими ломтиками. По желанию смажьте тесто тонким слоем горчицы или кетчупа. Выложите сосиску и немного сыра. Заверните начинку в тесто и хорошо зажмите края. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте при температуре 180–200 °C примерно 20–25 минут, пока тесто не станет золотистым.

Подавать закуску лучше всего теплой, с томатным или сливочным соусом.

5. Корн-доги — сосиски в хрустящем кукурузном кляре

Корн-дог — популярная американская уличная еда. В отличие от обычных сосисок в тесте, здесь их покрывают густым кляром на основе кукурузной муки, а затем обжаривают до хрустящей корочки. Обычно блюдо подают на деревянных шпажках с кетчупом или горчицей.

Ингредиенты:

6 сосисок;

100 г кукурузной муки;

100 г пшеничной муки;

1 яйцо;

150 мл молока;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

масло для жарки;

деревянные шпажки.

Приготовление:

В миске смешайте кукурузную и пшеничную муку, сахар, соль и разрыхлитель. В отдельной посуде взбейте яйцо с молоком. Влейте смесь к сухим ингредиентам и перемешайте до получения густого однородного кляра. Сосиски просушите бумажным полотенцем и нанизайте на шпажки. Перелейте кляр в высокий стакан, чтобы было удобно окунать сосиски. Обмакните каждую из них в тесто со всех сторон. Обжаривайте в хорошо разогретом масле до золотистой корочки, периодически переворачивая. Готовые корн-доги выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Подавайте блюдо горячим с кетчупом, горчицей или сырным соусом.

6. «Лягушка в норе» — сосиски, запеченные в яичном тесте

Это необычное название принадлежит традиционному британскому блюду — Toad in the Hole. Его готовят из сосисок, запеченных в жидком тесте, которое во время приготовления поднимается и образует румяную корочку. Название переводится как «лягушка в норе», хотя никаких лягушек в рецепте, конечно, нет.

Ингредиенты:

6–8 сосисок;

120 г пшеничной муки;

2 яйца;

150 мл молока;

1 луковица;

1–2 ст. л. растительного масла;

соль и черный перец по вкусу;

немного сливочного масла.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 °C. Лук нарежьте полукольцами. В форму для запекания налейте растительное масло, выложите сосиски и лук. Поставьте в духовку примерно на 10 минут, чтобы сосиски слегка подрумянились. Тем временем приготовьте тесто. Смешайте муку, яйца, молоко, соль и перец. Взбейте венчиком до однородной консистенции без комочков. Достаньте горячую форму из духовки и сразу залейте сосиски тестом. Важно, чтобы масло оставалось горячим — так тесто лучше поднимется. Верните форму в духовку и выпекайте ещё 25–30 минут. Во время приготовления не открывайте дверцу духовки, чтобы тесто не осело. Когда корочка станет золотистой и пышной, достаньте блюдо и дайте ему немного остыть.

В Великобритании «лягушку в норе» часто подают с подливой, овощами или картофельным пюре. Это уже не просто перекус, а полноценное горячее блюдо.

Как отметить гастрономический праздник

Для этого дня не существует строгих правил или обязательных мероприятий. Самый простой способ присоединиться — приготовить любимое блюдо и провести время с близкими. Можно устроить домашний вечер вареников, где каждый выберет свою начинку. Это хороший повод вспомнить семейные рецепты, научиться лепить вареники или попробовать необычные сочетания продуктов.

Если хочется присоединиться к празднованию Дня рождения сосиски, можно приготовить домашние хот-доги, сосиски в тесте или подать их с различными соусами. К столу подойдут горчица, кетчуп, сырный соус, маринованные огурцы и карамелизованный лук. Для детей можно приготовить небольшие сосиски в слоеном тесте, а для взрослых — острый вариант с перцем и пряными специями.

Еще одна идея — устроить небольшое кулинарное соревнование. Например, приготовить несколько начинок для вареников и предложить гостям выбрать самую вкусную. Классические картофельные вареники можно поставить рядом с тыквенными, творожными или сладкими вишневыми. А если добавить к столу сосиски в разных вариантах, получится целый гастрономический вечер.

13 ноября — хороший повод вспомнить, что еда может быть не только повседневной необходимостью, но и частью семейной истории и общих воспоминаний. Вареники напоминают об украинских домашних традициях, а история сосиски показывает, как обычный мясной продукт стал популярным в разных странах. Поэтому в этот день можно выбрать проверенный рецепт или решиться на кулинарный эксперимент. Главное — чтобы за столом было вкусно и уютно.

Читай нас в