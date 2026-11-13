13 listopada w kalendarzach kulinarnych wspomina się od razu o dwóch potrawach – ukraińskich pierogach i kiełbaskach, którym poświęcono osobną nieoficjalną datę. Zgodnie z ludowymi zwyczajami tego dnia gospodynie lepiły pierogi z ziemniakami, grzybami lub mięsem, przygotowując się na zimowe mrozy, a Dzień Kiełbasy wiąże się z historią wiedeńskiego rzemiosła mięsnego. W 2026 roku data ta przypada w piątek, więc jest to doskonała okazja, by zebrać się przy stole i spróbować nie tylko klasycznych, ale i nietypowych przepisów.

13 listopada nie ma statusu oficjalnego święta kulinarnego na Ukrainie, jednak data ta pojawia się w kalendarzach kulinarnych i tradycjach ludowych. Kojarzy się ona z przygotowywaniem pierogów — jednej z najbardziej znanych ukraińskich potraw. Tego dnia obchodzi się również nieoficjalne urodziny kiełbaski. W 2026 roku obie te okazje kulinarne przypadają w piątek.

Te dwie daty mają różne pochodzenie. Tradycję lepienia pierogów 13 listopada wiąże się z kalendarzem ludowym oraz dniem pamięci św. Jana Złotoustiego. Natomiast Dzień Urodzin Kiełbasy — z kulinarną historią Wiednia oraz imieniem rzeźnika Johanna Georga Lanera. Jednocześnie nie należy mylić okazji gastronomicznych z oficjalnymi świętami: nie ma potwierdzeń, że daty te zostały zatwierdzone przez instytucje państwowe lub organizacje międzynarodowe.

Dlaczego 13 listopada w Ukrainie wspomina się pierogi

W kalendarzu ludowym 13 listopada wiąże się z dniem św. Jana Złotoustiego. Z tą datą w niektórych opisach ukraińskich zwyczajów wiąże się przygotowywanie pierogów i pelmenów. Listopad przynosił już chłodną pogodę, prace polowe stopniowo dobiegały końca, a rodziny spędzały więcej czasu w domu. Dlatego przygotowywanie sycących potraw stało się częścią przygotowań do zimy.

Pierogi były wygodnym daniem dla dużej rodziny. Można było ulepić ich dużo za jednym razem, ugotować potrzebną ilość, a resztę zamrozić lub przechowywać w chłodnym miejscu. Nadzienia zależały od produktów dostępnych w gospodarstwie. Najczęściej używano ziemniaków, kapusty, grzybów, twarogu, mięsa, a do słodkich wariantów — jagód, wiśni lub maku.

Zgodnie z ludowymi zwyczajami w lepieniu pierogów mogli brać udział wszyscy członkowie rodziny. Ktoś przygotowywał nadzienie, ktoś rozwałkowywał ciasto, a inni formowali pierogi i zaciskali brzegi. Taka wspólna praca zamieniała zwykłe przygotowywanie posiłku w rodzinną tradycję. Następnie pierogi podawano do stołu z smażoną cebulą, skwarkami, śmietaną lub słodkim sosem.

Ważne jest, że jest to właśnie tradycja ludowa, a nie ogólnie obowiązująca zasada dla wszystkich Ukraińców. W różnych regionach zwyczaje mogły się różnić, a rodziny miały własne przepisy i sposoby przygotowania. Dlatego 13 listopada można traktować jako okazję do przypomnienia sobie domowej kuchni i jednej z ulubionych ukraińskich potraw.

Skąd pochodzą ukraińskie pierogi

Pierogi już dawno stały się jednym z symboli kuchni ukraińskiej. Ich nazwa pochodzi od słowa „warić” — właśnie w ten sposób tradycyjnie przygotowuje się tę potrawę. Ciasto rozwałkowuje się, wycina z niego kółeczka, wkłada do środka nadzienie, składa na pół i starannie zaciska brzegi. Następnie pierogi wrzuca się do wrzącej wody i gotuje do miękkości.

Trudno jest dokładnie ustalić, kiedy pojawiły się pierwsze varenyki. Potrawy z ciasta z nadzieniem istnieją w wielu kuchniach świata. Podobne wyroby przygotowuje się w Polsce, Chinach, Japonii, Włoszech i innych krajach, ale każdy naród ma swoje własne przepisy i tradycje. Na Ukrainie pierogi nabrały szczególnego znaczenia i stały się częścią kuchni domowej, świątecznych biesiad oraz kultury ludowej.

Nadzienia mogą być najróżniejsze. Do słonych pierogów używa się ziemniaków, duszonej kapusty, grzybów, mięsa, wątróbki, fasoli lub brynzy. Słodkie pierogi przygotowuje się z twarogiem, wiśniami, borówkami, truskawkami, makiem lub innymi jagodami. W niektórych regionach popularne są pierogi z kaszą gryczaną, skwarkami, dynią lub połączeniem kilku składników.

Istnieją również regionalne specyfiki. W obwodzie poltawskim popularne są pierogi z ziemniakami i skwarkami, na zachodzie Ukrainy stosuje się bryndzę i ser owczy, a na Polesie przygotowuje się nadzienia z fasolą i jagodami. Ciasto również się różni: wyrabia się je na wodzie, mleku, serwatce lub kefirze. W niektórych rejonach pierogi nie tylko gotuje się, ale także przygotowuje na parze. To właśnie ta różnorodność sprawiła, że danie to stało się tak popularne.

Co symbolizują pierogi w kulturze ukraińskiej

Pierogi już dawno przestały być zwykłym posiłkiem. Często pojawiają się w ukraińskich pieśniach, baśniach, literaturze i ludowym humorze. Przygotowywano je na rodzinne święta, wesela, wieczorne spotkania i inne ważne wydarzenia. Danie to kojarzyło się z dostatkiem, gościnnością i domowym ciepłem.

Szczególne znaczenie miała forma pierogów — półksiężyc. W wyobrażeniach ludowych kojarzono ją z księżycem, dobrobytem i płodnością. Jednocześnie takie wyjaśnienia należą do symboliki ludowej i nie mają jednoznacznego potwierdzenia historycznego. W różnych regionach mogły istnieć własne interpretacje tego kształtu. Pierogi często przygotowywano również dla gości. Duża miska gorącego dania na stole była oznaką hojności gospodarzy. Podawano je ze śmietaną, masłem, smażoną cebulą lub skwarkami. Słodkie wersje polewano miodem, sokiem jagodowym lub śmietaną z cukrem.

Dzisiaj pierogi pozostają jedną z najbardziej rozpoznawalnych potraw ukraińskich również poza granicami kraju. Przygotowuje się je w restauracjach serwujących dania kuchni ukraińskiej, sprzedaje w postaci mrożonej i podaje na festiwalach kuchni narodowej. Stały się one częścią gastronomicznego wizerunku Ukrainy, a domowe przepisy często przekazywane są przez babcie i mamy kolejnym pokoleniom.

Dzień urodzin kiełbaski — skąd wzięła się ta data

Kolejna okazja kulinarna 13 listopada — Dzień urodzin kiełbaski. Według powszechnej wersji data ta wiąże się z Johannem Georgem Lanerem – rzeźnikiem, który w 1805 roku zaczął produkować w Wiedniu popularny rodzaj cienkich kiełbasek. Przeniósł się do Austrii z niemieckiego regionu Frankonii i zajmował się rzeźnictwem. Jego wyrobem stała się później znana jako kiełbaska wiedeńska, czyli Wiener Würstel.

Jednak to nie Laner wynalazł kiełbaskę jako taką. Kiełbasy mięsne istniały już na długo przed XIX wiekiem, a tradycje ich przygotowywania znane były jeszcze w starożytności. Historycy kulinarni wiążą pojawienie się kiełbas frankfurckich z Niemcami i sięgają ich historii co najmniej do średniowiecza. Dlatego rok 1805 słuszniej jest wiązać z rozwojem wiedeńskiej odmiany kiełbasy, a nie z pojawieniem się wszystkich kiełbas na świecie.

Właśnie historię Lanera często wykorzystuje się jako wyjaśnienie Dnia Narodzin Kiełbasy. Nie ma jednak wiarygodnych informacji na temat tego, kto dokładnie zapoczątkował obchody 13 listopada. Datę tę rozpowszechniają niektóre kalendarze gastronomiczne i strony tematyczne. Mamy więc do czynienia z nieoficjalnym świętem kulinarnym, które stanowi okazję do przypomnienia historii tego popularnego produktu.

Ciekawostki o kiełbaskach

Kiełbaski wydają się prostym daniem, ale kryje się za nimi długa historia. Ich przepisy zmieniały się w zależności od kraju, dostępnych produktów i sposobów przechowywania mięsa. W różnych regionach używano wieprzowiny, wołowiny, cielęciny lub ich mieszanek. Do farszu dodawano sól, pieprz, czosnek i inne przyprawy, a jako osłonkę wykorzystywano naturalne jelita.

Frankfurt i Wiedeń do dziś są związane z historią kiełbasek. Niemieckie miasto Frankfurt słynie ze swoich kiełbasek, a Wiedeń – z kiełbasek wiedeńskich. Nazwy tych produktów nawiązują do miast, z którymi wiąże się ich rozwój. Jednocześnie przepisy i sposoby przygotowania różnią się w poszczególnych krajach.

Kiełbaska i hot dog to nie to samo. Kiełbaska jest wyrobem mięsnym, a hot dog – daniem, w którym podaje się ją w przekrojonej bułce z sosami i innymi dodatkami. W Stanach Zjednoczonych hot dogi stały się szczególnie popularne dzięki niemieckim imigrantom, którzy przywieźli ze sobą tradycje przygotowywania kiełbasek. Z czasem uliczne jedzenie z kiełbasą w bułce stało się jednym z symboli amerykańskiej gastronomii.

Istnieje wiele odmian kiełbasek. Mogą być gotowane, wędzone, podwędzone lub suszone na zimno. Różnią się również rozmiarem, składem i przyprawami. W różnych krajach popularne są lokalne warianty — od cienkich parówek wiedeńskich po pikantne niemieckie kiełbaski.

Nie wszystkie kiełbaski wymagają długiego gotowania. Większość gotowych kiełbasek wystarczy podgrzać w gorącej wodzie lub podsmażyć na patelni. Jednak przed przygotowaniem warto sprawdzić informacje na opakowaniu: sposób przyrządzania i zalecenia producenta mogą się różnić. Pomoże to uniknąć wysuszenia produktu i zachować jego smak.

Sześć przepisów na ten kulinarny dzień

13 listopada można uczcić nie tylko zwykłymi pierogami z ziemniakami czy kiełbaskami z musztardą. Zebraliśmy trzy przepisy, które sprawdzą się na domowym stole. Pierwszy to znana klasyka, a dwa pozostałe pozwolą spojrzeć na tradycyjne danie z nowej perspektywy. Jeden z nich łączy dynię z lekko słonym serem, a drugi zamienia pierogi w niezwykły deser czekoladowo-wiśniowy.

1. Klasyczne pierogi z ziemniakami i smażoną cebulą

To jedna z najpopularniejszych wersji ukraińskich pierogów. Nadzienie jest delikatne, a smażona cebula nadaje mu wyrazisty smak. Takie danie można podawać ze śmietaną, masłem lub skwarkami.

Składniki na ciasto:

mąka — 500 g;

ciepła woda — 250 ml;

jajko — 1 szt.;

olej — 1 łyżka stołowa;

sól — ½ łyżeczki

Na nadzienie:

ziemniaki — 600 g;

cebula — 2 szt.;

masło — 30 g;

sól i czarny pieprz — do smaku;

olej do smażenia.

Przygotowanie:

Obierz ziemniaki, pokrój je na kawałki i ugotuj w osolonej wodzie do miękkości. Podczas gdy ziemniaki się gotują, drobno posiekaj cebulę. Podsmaż ją na oleju na złoty kolor. Odcedź wodę z ziemniaków, dodaj masło i rozgnieć wszystko na jednolitą puree. Dodaj połowę podsmażonej cebuli, sól i pieprz. Wymieszaj i pozostaw nadzienie do ostygnięcia. Aby przygotować ciasto, wymieszaj wodę, jajko, sól i olej. Stopniowo dodawaj mąkę i zagniataj miękkie, elastyczne ciasto. Przykryj je ręcznikiem i odstaw na 20–30 minut. Rozwałkuj ciasto i wytnij kółka za pomocą szklanki. Na środek każdego kółka nałóż odrobinę nadzienia ziemniaczanego i szczelnie zaciśnij brzegi. Wrzuć pierogi do gotującej się, osolonej wody. Gdy wypłyną na powierzchnię, gotuj je jeszcze około 3–4 minut. Gotowe pierogi wyjmij łyżką cedzakową, dodaj resztę smażonej cebuli i podawaj na gorąco.

2. Niezwykłe pierogi z dynią i brynzą

Ten przepis spodoba się tym, którzy lubią połączenie słodkich i słonych smaków. Dynia po upieczeniu staje się delikatna i lekko karmelowa, a brynza dodaje przyjemnej słoności. Razem tworzą nadzienie, które różni się od tradycyjnych pierogów ziemniaczanych. Aby uzyskać bardziej wyrazisty aromat, można dodać odrobinę tymianku lub gałki muszkatołowej.

Składniki na ciasto:

mąka — 400 g;

ciepła woda — 200 ml;

jajko — 1 szt.;

olej — 1 łyżka stołowa;

sól — ½ łyżeczki

Na nadzienie:

dynia — 400 g;

brynza — 150 g;

cebula — 1 szt.;

masło śmietankowe — 20 g;

czarny pieprz — do smaku;

tymianek — według uznania.

Przygotowanie:

Obierz dynię ze skórki i usuń pestki, a następnie pokrój ją na małe kawałki. Ułóż na blasze i piecz około 25–30 minut w temperaturze 180 stopni, aż zmięknie. Cebulę drobno posiekaj i podsmaż na maśle do uzyskania złocistego koloru. Gotową dynię rozgnieć widelcem lub zmiksuj na puree. Dodaj podsmażoną cebulę, pokruszoną bryndzę, pieprz i odrobinę tymianku. Wymieszaj. Jeśli nadzienie jest zbyt wilgotne, pozostaw je do ostygnięcia, aby nieco zgęstniało. Aby przygotować ciasto, wymieszaj wodę, jajko, sól i olej. Dodawaj mąkę stopniowo i ugniataj, aż ciasto stanie się elastyczne. Odstaw je pod ściereczkę na 20 minut. Rozwałkuj ciasto, wytnij kółka i na każde z nich nałóż nadzienie. Uformuj pierogi, starannie zaciskając brzegi. Gotuj w wrzącej, osolonej wodzie przez około 3–4 minuty od momentu wypłynięcia na powierzchnię. Podawać z kawałkiem masła, smażoną cebulą lub śmietaną.

3. Pierogi deserowe z wiśniami, czekoladą i orzechami

To propozycja dla tych, którzy chcą spróbować czegoś niezwykłego. Soczyste wiśnie, kawałki czekolady i orzechy włoskie tworzą nadzienie o bogatym smaku i delikatnej kwaskowatości. A jeśli dodasz odrobinę kakao do ciasta, pierogi nabiorą również pięknego czekoladowego koloru. Taki deser można podać z kremem śmietanowym lub gałką lodów waniliowych.

Składniki na ciasto:

mąka — 350 g;

ciepła woda — 150 ml;

kakao — 1–2 łyżki stołowe;

olej — 1 łyżka stołowa;

sól — szczypta.

Na nadzienie:

wiśnie bez pestek — 200 g;

czarna lub mleczna czekolada — 60 g;

orzechy włoskie — 30 g;

cukier — 1–2 łyżki stołowe według uznania;

skrobia kukurydziana — 1 łyżka stołowa

Przygotowanie:

Jeśli używasz mrożonych wiśni, rozmroź je wcześniej i odsącz nadmiar soku. Świeże owoce umyj i usuń pestki. Dodaj do wiśni cukier i skrobię. Delikatnie wymieszaj, aby nadzienie nie było zbyt rzadkie. Czekoladę i orzechy posiekaj na małe kawałki. Aby przygotować ciasto, wymieszaj mąkę z kakao i szczyptą soli. Wlej ciepłą wodę i olej, a następnie zagnieć elastyczne ciasto. Jeśli ciasto przykleja się do rąk, dodaj odrobinę mąki. Przykryj i odstaw na 20 minut. Rozwałkuj ciasto na cienką warstwę i wytnij kółeczka. Na każde nałóż odrobinę wiśni, czekolady i orzechów. Złóż krążki na pół i dobrze zaciśnij brzegi. Nie nakładaj zbyt dużo nadzienia, bo pierogi mogą się rozchylić podczas gotowania. Wrzuć je do wrzącej wody i gotuj około 4–5 minut od momentu, gdy wypłyną na powierzchnię. Podawaj na ciepło. Według uznania polej roztopioną czekoladą lub dodaj lody waniliowe.

4. Kiełbaski w cieście francuskim z serem

To znana wielu przekąska, ale z niewielkim dodatkiem — serem w środku. Dzięki ciastu francuskiemu jest chrupiąca na zewnątrz, a nadzienie pozostaje miękkie i soczyste.

Składniki:

6 kiełbasek;

250–300 g ciasta francuskiego;

100 g twardego sera;

1 jajko;

sezam według uznania;

odrobina musztardy lub keczupu.

Przygotowanie:

Rozmroź ciasto francuskie i lekko rozwałkuj je na powierzchni posypanej mąką. Pokrój ciasto na paski lub prostokąty. Ser zetrzyj na tarce lub pokrój w cienkie plasterki. W razie potrzeby posmaruj ciasto cienką warstwą musztardy lub keczupu. Połóż na nim kiełbaskę i odrobinę sera. Zawiń nadzienie w ciasto i dobrze zaciśnij brzegi. Przełóż przygotowane pierożki na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Posmaruj ubitym jajkiem i posyp sezamem. Piecz w temperaturze 180–200 °C przez około 20–25 minut, aż ciasto nabierze złocistego koloru.

Przekąskę najlepiej podawać na ciepło, z sosem pomidorowym lub śmietanowym.

5. Corn dogi — kiełbaski w chrupiącej panierce kukurydzianej

Corn dog to popularna amerykańska potrawa uliczna. W odróżnieniu od zwykłych kiełbasek w cieście, tutaj pokrywa się je gęstym ciastem na bazie mąki kukurydzianej, a następnie smaży do uzyskania chrupiącej skórki. Zazwyczaj danie podaje się na drewnianych szpikulcach z keczupem lub musztardą.

Składniki:

6 kiełbasek;

100 g mąki kukurydzianej;

100 g mąki pszennej;

1 jajko;

150 ml mleka;

1 łyżka stołowa cukru;

1 łyżeczka proszku do pieczenia;

szczypta soli;

olej do smażenia;

drewniane szpikulce.

Przygotowanie:

W misce wymieszaj mąkę kukurydzianą i pszenną, cukier, sól oraz proszek do pieczenia. W osobnym naczyniu ubij jajko z mlekiem. Wlej mieszankę do suchych składników i wymieszaj, aż powstanie gęsta, jednolita panierka. Osusz kiełbaski ręcznikiem papierowym i nadziej je na szpikulce. Przelej ciasto do wysokiej szklanki, aby wygodnie zanurzać w nim kiełbaski. Obtocz każdą z nich ciastem ze wszystkich stron. Smaż w dobrze rozgrzanym oleju na złocistą skórkę, od czasu do czasu obracając. Gotowe corn dogi połóż na papierowym ręczniku, aby usunąć nadmiar oleju.

Podawaj danie na gorąco z keczupem, musztardą lub sosem serowym.

6. „Żaba w norze” — kiełbaski zapiekane w cieście jajecznym

Ta niezwykła nazwa pochodzi od tradycyjnej brytyjskiej potrawy — Toad in the Hole. Przygotowuje się ją z kiełbasek zapiekanych w rzadkim cieście, które podczas pieczenia unosi się i tworzy rumianą skórkę. Nazwa ta oznacza „żaba w norze”, choć w przepisie oczywiście nie ma żadnych żab.

Składniki:

6–8 kiełbasek;

120 g mąki pszennej;

2 jajka;

150 ml mleka;

1 cebula;

1–2 łyżki oleju;

sól i czarny pieprz do smaku;

odrobina masła.

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 220 °C. Cebulę pokrój w półkrążki. Do naczynia do pieczenia wlej olej, ułóż kiełbaski i cebulę. Wstaw do piekarnika na około 10 minut, aby kiełbaski lekko się zarumieniły. W międzyczasie przygotuj ciasto. Wymieszaj mąkę, jajka, mleko, sól i pieprz. Ubij trzepaczką do uzyskania jednolitej konsystencji bez grudek. Wyjmij gorącą formę z piekarnika i od razu zalej kiełbaski ciastem. Ważne jest, aby olej pozostał gorący — dzięki temu ciasto lepiej wyrośnie. Włóż formę z powrotem do piekarnika i piecz jeszcze przez 25–30 minut. Podczas pieczenia nie otwieraj drzwiczek piekarnika, aby ciasto nie opadło. Gdy skórka stanie się złocista i puszysta, wyjmij potrawę i pozwól jej nieco ostygnąć.

W Wielkiej Brytanii „żabę w norze” często podaje się z sosem, warzywami lub puree ziemniaczanym. To już nie tylko przekąska, ale pełnowartościowe danie na ciepło.

Jak uczcić to kulinarne święto

Nie ma żadnych sztywnych zasad ani obowiązkowych wydarzeń związanych z tym dniem. Najprostszym sposobem na włączenie się w obchody jest przygotowanie ulubionego dania i spędzenie czasu z najbliższymi. Można zorganizować domowy wieczór z pierogami, podczas którego każdy wybierze własne nadzienie. To dobry pretekst, by przypomnieć sobie rodzinne przepisy, nauczyć się lepić pierogi lub wypróbować nietypowe połączenia składników.

Jeśli chcesz wziąć udział w Dniu Urodzin Kiełbaski, możesz przygotować domowe hot dogi, kiełbaski w cieście lub podać je z różnymi sosami. Do stołu pasują musztarda, keczup, sos serowy, marynowane ogórki i karmelizowana cebula. Dla dzieci można przygotować małe kiełbaski w cieście francuskim, a dla dorosłych — pikantną wersję z papryką i ostrymi przyprawami.

Kolejny pomysł to zorganizowanie małego konkursu kulinarnego. Na przykład można przygotować kilka rodzajów nadzienia do pierogów i zaproponować gościom wybranie najsmaczniejszego. Klasyczne pierogi ziemniaczane można podać obok pierogów dyniowych, serowych lub ze słodkimi wiśniami. A jeśli do stołu dodamy kiełbaski w różnych wariantach, powstanie prawdziwy wieczór kulinarny.

13 listopada to dobry pretekst, by przypomnieć sobie, że jedzenie może być nie tylko codzienną potrzebą, ale także częścią rodzinnej historii i wspólnych wspomnień. Pierogi przypominają o ukraińskich tradycjach domowych, a historia kiełbasy pokazuje, jak zwykły produkt mięsny zyskał popularność w różnych krajach. Dlatego tego dnia można wybrać sprawdzony przepis lub odważyć się na kulinarny eksperyment. Najważniejsze, aby przy stole było smacznie i przytulnie.

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