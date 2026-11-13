11月13日，美食日历中同时提到了两道菜肴——乌克兰饺子和香肠，人们还为香肠专门设立了一个非正式的纪念日。 根据民间习俗，这一天，主妇们会包上土豆、蘑菇或肉馅的瓦雷尼基，为冬季的严寒做准备；而香肠的生日则与维也纳肉类加工业的历史息息相关。 2026年的这一天恰逢周五，因此是个绝佳的机会，大家不妨围坐餐桌，不仅品尝经典菜肴，还能尝试一些别出心裁的食谱。

11月13日虽未被乌克兰列为官方美食节，但这一日期在烹饪日历和民间传统中都有记载。人们常将这一天与制作饺子联系起来——饺子是乌克兰最著名的菜肴之一。 此外，这一天还被视为非正式的香肠生日。2026年，这两个美食纪念日都恰逢周五。

这两个日期的起源各不相同。11月13日制作瓦雷尼克的传统与民间历法以及圣约翰·金口纪念日有关。 而香肠的生日则源于维也纳的烹饪历史，以及肉贩约翰·乔治·拉纳的名字。 不过，不要将这些美食纪念日与官方节日混为一谈：目前尚无证据表明这些日期曾被国家机构或国际组织正式认可。

为什么乌克兰人在11月13日会纪念瓦雷尼基

在民间历法中，11月13日与圣约翰·金口日相关。在一些关于乌克兰习俗的描述中，制作瓦雷尼基和佩尔梅尼的传统与这一日期联系在一起。 11月已带来寒冷天气，田间劳作逐渐结束，家庭成员更多时间待在家中。因此，制作丰盛的食物成为备冬工作的一部分。

瓦雷尼基是大家庭的理想食物。人们可以一次性包很多，煮好所需数量后，剩下的可以冷冻或存放在阴凉处。 馅料取决于家中现有的食材。最常用的有土豆、卷心菜、蘑菇、奶酪、肉类，而甜馅则多用浆果、樱桃或罂粟籽。

按照民间习俗，全家人都可以参与包饺子的过程。有人准备馅料，有人擀面皮，还有人包饺子并捏紧边缘。这种共同劳动将普通的做饭过程变成了家庭传统。 随后，饺子会搭配炒洋葱、猪油渣、酸奶油或甜酱汁一同端上餐桌。

需要强调的是，这仅仅是一种民间传统，而非所有乌克兰人都必须遵守的强制性规则。 不同地区的习俗可能有所不同，每个家庭也有自己独特的配方和烹饪方法。因此，11月13日可以被视为一个契机，让我们重温家常美食，并品味这道最受喜爱的乌克兰菜肴之一。

乌克兰饺子的起源

瓦雷尼基早已成为乌克兰美食的象征之一。其名称源自“瓦里蒂”（vari）一词——这正是传统上烹制这道菜的方式。 将面团擀开，切成圆片，放入馅料，对折后仔细捏紧边缘。随后将瓦雷尼基放入沸水中煮至熟透。

要准确确定第一批瓦雷尼基究竟何时出现，并不容易。这种以面皮包裹馅料的菜肴在世界许多国家的烹饪中都存在。波兰、中国、日本、意大利等国都会制作类似的食物，但每个民族都有自己的配方和传统。 在乌克兰，饺子具有特殊的意义，已成为家庭烹饪、节日宴席和民间文化的一部分。

馅料种类极其丰富。咸味饺子通常使用土豆、炖卷心菜、蘑菇、肉、肝脏、芸豆或布林扎奶酪作为馅料。 甜馅饺子则用酸奶酪、樱桃、蓝莓、草莓、罂粟籽或其他浆果制作。在某些地区，荞麦、猪油渣、南瓜馅饺子，或是多种食材混合的馅料都很受欢迎。

各地还有地域特色。在波尔塔瓦地区，土豆和猪油渣馅的瓦雷尼克很受欢迎；在乌克兰西部，人们使用布林扎奶酪和羊奶酪；而在波利西地区，则常制作豆类和浆果馅的瓦雷尼克。 面团的制作方式也各不相同：有的用水、牛奶、乳清或克菲尔和面。在某些地区，瓦雷尼基不仅用煮的方式制作，还会用蒸的方式烹饪。正是这种多样性，让这道菜肴如此广受欢迎。

瓦雷尼基在乌克兰文化中象征着什么

瓦雷尼基早已超越了普通食物的范畴。它们经常出现在乌克兰的歌曲、童话、文学作品和民间幽默中。人们会在家庭节日、婚礼、晚会及其他重要场合制作瓦雷尼基。 这道菜被视为富足、好客和家庭温馨的象征。

瓦雷尼克的形状——新月形——具有特殊意义。在民间观念中，这种形状被视为月亮、福祉和丰饶的象征。 不过，这些解释属于民间象征，并没有统一的历史依据。不同地区可能对这种形状有各自的解读。瓦雷尼基也常作为待客佳肴。 餐桌上盛着一大碗热气腾腾的饺子，是主人慷慨好客的象征。饺子通常配以酸奶油、黄油、煎洋葱或猪油渣食用。甜味饺子则淋上蜂蜜、浆果汁或加糖的酸奶油。

如今，瓦雷尼基仍是乌克兰最广为人知的菜肴之一，其知名度甚至延伸至国门之外。乌克兰餐厅会烹制这道美食，市场上有冷冻产品出售，各类民族美食节上也会将其作为特色菜肴呈现。 它们已成为乌克兰美食形象的一部分，而家传食谱往往由祖母和母亲代代相传。

香肠生日——这个日期从何而来

11月13日还有另一个美食纪念日——香肠生日。 据广为流传的说法，这一日期与约翰·格奥尔格·拉纳尔有关——这位肉贩于1805年在维也纳开始制作一种广受欢迎的细香肠。 他从德国法兰克尼亚地区移居奥地利，并从事肉类加工行业。他制作的香肠后来被称为维也纳香肠，即Wiener Würstel。

不过，拉纳尔并非香肠的发明者。肉肠早在19世纪之前就已存在，其制作传统在古代就已为人所知。 烹饪史学家将法兰克福香肠的出现与德国联系起来，并将其历史追溯至至少中世纪时期。 因此，将1805年与维也纳香肠品种的发展联系起来更为准确，而非将其视为全球所有香肠的起源。

人们常以拉纳尔的故事来解释香肠日的由来。然而，关于究竟是谁率先在11月13日开始庆祝这一节日，目前尚无确凿的记载。 这一日期是由部分美食日历和主题网站推广的。因此，这其实是一个非正式的美食节日，旨在借此契机回顾这一广受欢迎食品的历史。

关于香肠的有趣事实

香肠看似是一种简单的食物，但背后却有着悠久的历史。其配方因国家、可获得的食材以及肉类的保存方式而有所不同。不同地区会使用猪肉、牛肉、小牛肉或它们的混合肉馅。 在肉馅中加入盐、胡椒、大蒜和其他香料，而肠衣则使用天然猪肠。

法兰克福和维也纳至今仍与香肠的历史紧密相连。 德国城市法兰克福以法兰克福香肠闻名，而维也纳则以维也纳香肠著称。 这些产品的名称让人联想到与其发展密切相关的城市。与此同时，不同国家的配方和制作方法各不相同。

香肠和热狗并非同一事物。 香肠是一种肉制品，而热狗则是一道将香肠夹在切开的面包中，配以酱汁和其他配料的菜肴。 在美国，热狗之所以广受欢迎，要归功于德国移民，他们将制作香肠的传统带到了这里。后来，这种夹着香肠的面包街头小吃成为了美国美食文化的象征之一。

香肠的种类繁多。 它们可以是水煮的、烟熏的、半烟熏的或风干的。在尺寸、成分和调味料方面也各不相同。 不同国家都有各自受欢迎的品种——从细长的维也纳香肠到辛香浓郁的德国香肠。

并非所有香肠都需要长时间烹煮。大多数即食水煮香肠只需在热水中加热或用平底锅煎一下即可。但在烹饪前，建议先查看包装上的信息：处理方法和制造商的建议可能有所不同。 这样既能避免产品过干，又能保留其风味。

六款美食日食谱

11月13日这一天，除了传统的土豆馅饺子或芥末香肠外，还有其他选择。我们精选了三款适合家庭聚餐的食谱。 第一款是大家熟悉的经典口味，另外两款则能让你以崭新的视角重新审视这道传统美食。其中一款将南瓜与微咸的奶酪相结合，另一款则将饺子变身为别具一格的巧克力樱桃甜点。

1. 经典土豆馅瓦雷尼基配炒洋葱

这是乌克兰饺子中最受欢迎的品种之一。馅料口感细腻，炒洋葱则为其增添了鲜明的风味。这道菜可以搭配酸奶油、黄油或猪油渣一起享用。

面团原料：

面粉 — 500 克；

温水 — 250 毫升；

鸡蛋 — 1个；

植物油 — 1 汤匙；

盐 — ½ 茶匙

馅料：

土豆 — 600 克；

洋葱 — 2个；

黄油 — 30 克；

盐和黑胡椒 — 适量；

煎炸用油。

做法：

将土豆去皮，切块，放入加了少许盐的水中煮至软烂。 趁土豆煮的时候，将洋葱切碎。用食用油将洋葱炒至金黄色。 将土豆沥干，加入黄油，捣成质地均匀的土豆泥。加入一半的炒洋葱、盐和黑胡椒。搅拌均匀，将馅料放凉备用。 制作面团时，将水、鸡蛋、盐和食用油混合。逐渐加入面粉，揉成柔软有弹性的面团。用毛巾盖好，静置20–30分钟。 将面团擀开，用玻璃杯压出圆形面皮。在每个面皮中央放少许土豆馅，将边缘捏紧封口。 将饺子放入沸腾的加盐水中。待饺子浮起后，再煮约3–4分钟。 用漏勺捞出煮好的饺子，加入剩余的炒洋葱，趁热上桌。

2. 南瓜布林扎奶酪馅的别致饺子

喜欢甜咸口味结合的人会喜欢这个食谱。南瓜经烘烤后变得柔嫩且略带焦糖味，而布林扎奶酪则增添了宜人的咸味。 二者结合制成的馅料，与常见的土豆馅饺子截然不同。若想让香气更浓郁，可加入少许百里香或肉豆蔻。

面团原料：

面粉 — 400 克；

温水 — 200 毫升；

鸡蛋 — 1个；

食用油 — 1 汤匙；

盐 — ½ 茶匙

馅料：

南瓜 — 400 克；

羊奶酪 — 150 克；

洋葱 — 1个；

黄油 — 20 克；

黑胡椒 — 适量；

百里香——可选。

做法：

将南瓜去皮去籽，切成小块。铺在烤盘上，以180度的温度烘烤约25–30分钟，直至变软。 将洋葱切碎，用黄油翻炒至金黄色。 将烤好的南瓜用叉子捣碎或搅打成泥。 加入炒好的洋葱、搓碎的布林扎奶酪、胡椒和少许百里香。搅拌均匀。如果馅料过于湿润，请静置冷却，使其稍微变稠。 制作面团时，将水、鸡蛋、盐和植物油混合。分次加入面粉，揉搓至面团富有弹性。用毛巾盖好，静置20分钟。 将面团擀开，切成圆片，并在每片上放上馅料。捏成饺子，仔细捏紧边缘。 放入沸腾的加盐水中，浮起后煮约3–4分钟。 上桌时可搭配一小块黄油、炒洋葱或酸奶油。

3. 樱桃、巧克力与坚果甜饺

这道菜适合想要尝试新奇口味的人。多汁的樱桃、巧克力碎和核桃共同构成了风味浓郁且略带微酸的馅料。 如果在面团中加入少许可可粉，饺子还会呈现出漂亮的巧克力色。这款甜点可以搭配酸奶油或一球香草冰淇淋一起享用。

面团原料：

面粉 — 350 克；

温水 — 150 毫升；

可可粉 — 1–2 汤匙；

植物油 — 1汤匙；

盐 — 一小撮。

馅料：

去核樱桃 — 200 克；

黑巧克力或牛奶巧克力 — 60 克；

核桃 — 30 克；

糖——1–2汤匙（按口味调整）；

玉米淀粉 — 1汤匙

制作方法：

如果使用冷冻樱桃，请提前解冻并沥干多余的汁液。新鲜樱桃需洗净并去核。 在樱桃中加入糖和淀粉。轻轻搅拌，以免馅料过于稀薄。将巧克力和坚果切成小块。 制作面团时，将面粉与可可粉及一小撮盐混合。倒入温水和植物油，揉成有弹性的面团。如果面团粘手，可适量添加面粉。盖好静置20分钟。 将面团擀成薄片，切成圆片。在每片上放少许樱桃、巧克力和坚果。 将面皮对折，将边缘捏紧。馅料不要放太多，否则饺子在煮的过程中可能会开裂。 将饺子放入沸水中，浮起后煮约4–5分钟。 趁热享用。可根据喜好淋上融化的巧克力或搭配香草冰淇淋。

4. 芝士千层酥香肠

这是一款许多人熟悉的开胃小食，但多了一点特别之处——内馅中加入了奶酪。多亏了千层酥皮，外皮酥脆，而内馅则保持柔软多汁。

食材：

6根香肠；

250–300 克千层酥皮；

100克硬质奶酪；

1个鸡蛋；

芝麻（可选）；

少许芥末酱或番茄酱。

制作方法：

将千层酥皮解冻，在撒了面粉的台面上稍加擀开。 将面团切成条状或矩形。将奶酪用擦丝器擦成丝，或切成薄片。 如需，可在面皮上薄薄地涂上一层芥末酱或番茄酱。放上一根香肠和少许奶酪。 将馅料包裹在面皮中，并将边缘捏紧。 将包好的面团放在铺有烘焙纸的烤盘上。刷上一层打散的鸡蛋液，撒上芝麻。 在180–200 °C的温度下烘烤约20–25分钟，直至面皮呈金黄色。

这道小吃最好趁热食用，搭配番茄酱或奶油酱。

5. 玉米热狗——裹着酥脆玉米面糊的香肠

玉米热狗是美国广受欢迎的街头小吃。与普通面糊香肠不同，这种香肠先裹上一层以玉米面为基底的浓稠面糊，然后炸至外皮酥脆。 通常将这道菜插在木签上，配以番茄酱或芥末酱一起食用。

食材：

6根香肠；

100克玉米面；

100克小麦粉；

1个鸡蛋；

150毫升牛奶；

1汤匙糖；

1茶匙泡打粉；

少许盐；

煎炸用油；

木签。

制作方法：

在一个碗中混合玉米粉、小麦粉、糖、盐和泡打粉。 在另一个容器中将鸡蛋与牛奶打匀。将混合液倒入干料中，搅拌至形成浓稠均匀的面糊。 用纸巾将香肠擦干，然后串在竹签上。 将面糊倒入高脚玻璃杯中，以便于将香肠浸入。将每根香肠各面都裹上面糊。 放入预热好的油中煎炸，不时翻面，直至表面呈金黄色。 将炸好的玉米热狗放在纸巾上，吸去多余的油。

趁热搭配番茄酱、芥末酱或芝士酱食用。

6. “洞中的青蛙”——用蛋液面糊烘烤的香肠

这个不同寻常的名字属于一道传统的英国菜肴——“Toad in the Hole”。它由香肠制成，香肠被包裹在稀面糊中烘烤，烘烤过程中面糊会膨胀，形成金黄酥脆的外皮。 虽然名字翻译为“洞里的青蛙”，但食谱中当然没有任何青蛙。

食材：

6–8根香肠；

120克小麦面粉；

2个鸡蛋；

150毫升牛奶；

1个洋葱；

1–2汤匙食用油；

盐和黑胡椒适量；

少许黄油。

做法：

将烤箱预热至220 °C。将洋葱切成半圆片。 在烤盘中倒入食用油，放入香肠和洋葱。放入烤箱烘烤约10分钟，直至香肠表面微微呈金黄色。 与此同时准备面糊。将面粉、鸡蛋、牛奶、盐和胡椒粉混合。用打蛋器搅打至质地均匀、无结块。 将热烤盘从烤箱中取出，立即将面糊浇在香肠上。重要的是油要保持高温——这样面糊才能更好地膨胀。 将烤盘放回烤箱，再烤25–30分钟。烘烤过程中请勿打开烤箱门，以免面糊塌陷。 当表皮呈金黄色且蓬松时，取出烤盘，稍作冷却。

在英国，“洞穴青蛙”通常搭配肉汁、蔬菜或土豆泥一起食用。这已不仅仅是一道小吃，而是一道完整的热菜。

如何庆祝这一美食节

这一天并没有严格的规则或必须参加的活动。最简单的方式就是烹饪自己喜欢的菜肴，并与亲人共度时光。 可以举办一场家庭饺子之夜，让每个人选择自己喜欢的馅料。这是个很好的机会，可以重温家传食谱，学习包饺子，或者尝试一些新奇的食材搭配。

若想参与香肠生日的庆祝，可以制作自制热狗、面皮裹香肠，或搭配各种酱料享用。 餐桌上可以搭配芥末酱、番茄酱、芝士酱、腌黄瓜和焦糖洋葱。 可以为孩子们制作小巧的千层酥皮香肠，而为成年人准备加入辣椒和辛香香料的辣味版本。

另一个创意是举办一场小型烹饪比赛。例如，准备几种饺子馅料，让客人投票选出最美味的那一款。 经典的土豆馅饺子可以与南瓜馅、奶酪馅或甜樱桃馅的饺子并排摆放。如果再在餐桌上添上各种风味的香肠，就能打造出一场完整的美食之夜。

11月13日——这是一个很好的契机，让我们想起食物不仅是日常所需，更是家庭历史和共同回忆的一部分。 饺子让人想起乌克兰的家庭传统，而香肠的历史则展现了这种普通肉制品如何在各国风靡起来。因此，这一天你可以选择经得起考验的食谱，也可以大胆尝试烹饪实验。 最重要的是——让餐桌上的美食既美味又温馨。

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