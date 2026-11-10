Розвідувальний дрон НАТО помітили над Чорним морем після незвичного маршруту

Безпілотник НАТО RQ-4D Phoenix із позивним MAGMA10 дістався Чорного моря після вильоту з авіабази Сігонелла на Сицилії. Під час польоту він перетнув Середземне море, пройшов через Балкани та незвично маневрував над Албанією. Ця місія привернула увагу ще й тому, що останнім часом такі польоти Phoenix над Чорним морем рідко вдавалося відстежити за відкритими даними.

Безпілотник RQ-4D Phoenix вилетів з авіабази Сігонелла в Італії, на острові Сицилія. За даними відкритого відстеження авіації, апарат із реєстраційним номером MM-AV-SA0015 та позивним MAGMA10 спочатку пролетів над центральною частиною Середземного моря, а потім узяв курс на Балкани.

Згодом безпілотник дістався Чорного моря та почав політ над його західною частиною. Саме цей відрізок маршруту привернув особливу увагу спостерігачів, адже останнім часом польоти розвідувальних Phoenix у цьому районі було складніше побачити на публічних сервісах відстеження.

Чому маршрут над Албанією привернув увагу

Найбільш незвичним етапом польоту стала ділянка над Албанією. Після перетину Іонічного моря безпілотник змінив напрямок і кілька разів коригував маршрут, перш ніж продовжити рух у бік Північної Македонії та Болгарії. Така траєкторія відрізнялася від звичайного прямого проходження через регіон. За однією з версій, літак міг очікувати на дозвіл для входу в повітряний простір Північної Македонії. Через це йому, ймовірно, довелося змінювати курс або залишатися на доступній для польоту ділянці.

Однак це лише припущення, зроблене на основі даних про маршрут. Підтверджень того, що причиною маневрів справді було очікування дозволу на проліт, немає. Тому пов’язувати зміни курсу саме з обмеженнями повітряного простору поки не можна. Після проходження Балкан MAGMA10 продовжив рух у напрямку Чорного моря. Там сигнал його транспондера знову став доступним для спостереження. За відкритими даними вдалося побачити, як апарат дістався західної частини басейну та почав працювати в цьому районі.

Чим особливий RQ-4D Phoenix

RQ-4D Phoenix — це безпілотний літальний апарат НАТО, призначений для тривалих розвідувальних місій. Він належить до системи Alliance Ground Surveillance (AGS), яка допомагає Альянсу збирати інформацію про ситуацію на великих територіях. Головна перевага таких апаратів — здатність довго перебувати в повітрі та спостерігати за великими ділянками місцевості. Для цього вони використовують спеціальні сенсори й радіолокаційне обладнання. Отримані дані допомагають відстежувати зміни на землі, пересування техніки та інші об’єкти, які можуть мати військове значення.

Завдяки великій тривалості польоту Phoenix може виконувати завдання на значній відстані від бази. Це особливо важливо для спостереження за регіонами, де ситуація швидко змінюється або має значення для безпеки кількох країн. Чорне море залишається одним із таких районів. Після початку повномасштабної війни Росії проти України його акваторія має важливе значення для спостереження за військовою активністю, зокрема за діями російських сил. Тому польоти розвідувальної авіації НАТО в цьому регіоні привертають увагу військових оглядачів.

Чому цей політ називають рідкісним

За інформацією авторів спостереження, протягом певного часу не вдавалося чітко відстежити польоти RQ-4D Phoenix над Чорним морем за відкритими сигналами. Це не обов’язково означає, що безпілотники припинили виконувати такі завдання. Частина польотів могла залишатися непомітною для публічних сервісів або не давати змоги відновити повний маршрут. Зокрема, спостерігачі припускають, що подібна місія могла відбутися ще минулого тижня. Однак тоді сигнал літака не був доступний для відкритого відстеження, тому встановити його точний маршрут не вдалося.

Саме тому нинішній політ MAGMA10 став можливістю детальніше побачити переміщення одного з розвідувальних безпілотників НАТО. Відкриті дані дозволили простежити його шлях від Сицилії через Середземне море та Балкани до Чорного моря.

Водночас сам факт появи Phoenix у регіоні не дає змоги встановити, які саме об'єкти він відстежував і які завдання виконував під час цієї місії. Для таких висновків потрібна інформація, якої у відкритих даних про маршрут немає. Проте політ демонструє, що Чорне море залишається районом уваги розвідувальних систем НАТО. Про це повідомляє itamiradar.

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