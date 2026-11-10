Дания выделила Украине 645 млн евро на ударные дроны и другое вооружение

Дания подготовила новый пакет оборонной помощи Украине на сумму 645 миллионов евро. Средства будут направлены на закупку ударных беспилотников, дронов-перехватчиков, боеприпасов для истребителей F-16 и поддержку инициативы PURL.

По словам главы государства, такое усиление является чрезвычайно своевременным на фоне вражеских атак на энергетику, водо- и теплоснабжение. Кроме того, Копенгаген принял решение выделить 20 миллионов евро на энергетические нужды Херсонской области накануне четвертой годовщины ее освобождения, а также продолжает поддержку Николаевской области.

В ходе переговоров стороны дополнительно обсудили развитие совместного оборонного производства в формате Drone Deal и антибаллистическую программу FREYJA. Президент поблагодарил правительство, парламент и граждан Дании за последовательную помощь.

Источник: заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию с официальным визитом. В рамках поездки запланированы встречи с руководством страны, парламентариями и представителями оборонных компаний.

Страны-члены Европейского Союза согласовали условия выделения 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для поддержки Украины. В рамках согласованного пакета 900 млн евро будут направлены на миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине.

Совет ЕС выделил 4,7 млрд евро в качестве компенсации государствам за поставки оружия Украине.

Читай нас в