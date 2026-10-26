Рада ЄС виділила 4,7 млрд євро компенсації державам за зброю для України

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Рада ЄС 26 жовтня ухвалила пакет із восьми рішень щодо виділення 4,7 млрд євро з Європейського фонду миру (European Peace Facility) для країн-членів Євросоюзу. Кошти спрямують на часткове відшкодування вартості військової допомоги, яка вже була надана Україні державами блоку, а також на додаткове фінансування військової місії ЄС EUMAM Ukraine у розмірі 230 млн євро.

Ці рішення стали важливим кроком у реалізації політичної домовленості від 25 вересня 2026 року про мобілізацію загалом 6,6 млрд євро на підтримку України. З урахуванням нових ухвалених пакетів загальний обсяг допомоги Україні через Європейський фонд миру зріс до 10,8 млрд євро, з яких 9,9 млрд євро призначені для компенсацій державам-членам, а 950 млн євро — на програми військового вишколу.

Джерело: «Європейська правда».

Раніше уряд Болгарії заявив, що більше не фінансуватиме летальне озброєння для України через Європейський фонд миру (EPF). Надалі країна планує спрямовувати кошти лише на нелетальну допомогу. Але внесок Болгарії до Європейського фонду миру (EPF) у поточному році становить лише трохи більш як 9 мільйонів євро.

Країни-члени Європейського Союзу погодили умови виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру для підтримки України. У межах погодженого пакета 900 млн євро спрямують на місію ЄС з військової допомоги Україні.

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