W dniu 26 października Rada UE przyjęła pakiet ośmiu decyzji dotyczących przeznaczenia 4,7 mld euro z Europejskiego Funduszu Pokoju (European Peace Facility) dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Środki te zostaną przeznaczone na częściowy zwrot kosztów pomocy wojskowej, która została już udzielona Ukrainie przez państwa członkowskie Unii, a także na dodatkowe finansowanie misji wojskowej UE EUMAM Ukraine w wysokości 230 mln euro.

Decyzje te stanowiły ważny krok w realizacji porozumienia politycznego z dnia 25 września 2026 r. w sprawie mobilizacji łącznie 6,6 mld euro na wsparcie Ukrainy. Biorąc pod uwagę nowo przyjęte pakiety, łączna kwota pomocy dla Ukrainy w ramach Europejskiego Funduszu Pokoju wzrosła do 10,8 mld euro, z czego 9,9 mld euro przeznaczono na rekompensaty dla państw członkowskich, a 950 mln euro – na programy szkolenia wojskowego.

Źródło: „Europejska Prawda”.

Wcześniej rząd Bułgarii oświadczył, że nie będzie już finansował broni letalnej dla Ukrainy za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Pokoju (EPF). W przyszłości kraj ten planuje przeznaczać środki wyłącznie na pomoc nieśmiercionośną. Jednak wkład Bułgarii do Europejskiego Funduszu Pokoju (EPF) w bieżącym roku wynosi zaledwie nieco ponad 9 mln euro.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły warunki przyznania 6,6 mld euro z Europejskiego Funduszu Pokoju na wsparcie Ukrainy. W ramach uzgodnionego pakietu 900 mln euro zostanie przeznaczone na misję UE w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy.

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