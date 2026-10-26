Совет ЕС выделил 4,7 млрд евро в качестве компенсации государствам за поставки оружия Украине

26 октября Совет ЕС принял пакет из восьми решений о выделении 4,7 млрд евро из Европейского фонда мира (European Peace Facility) для стран-членов Евросоюза. Средства будут направлены на частичное возмещение стоимости военной помощи, которая уже была предоставлена Украине государствами блока, а также на дополнительное финансирование военной миссии ЕС EUMAM Ukraine в размере 230 млн евро.

Эти решения стали важным шагом в реализации политической договоренности от 25 сентября 2026 года о мобилизации в общей сложности 6,6 млрд евро в поддержку Украины. С учетом новых утвержденных пакетов общий объем помощи Украине через Европейский фонд мира вырос до 10,8 млрд евро, из которых 9,9 млрд евро предназначены для компенсаций государствам-членам, а 950 млн евро — на программы военной подготовки.

Источник: «Европейская правда».

Ранее правительство Болгарии заявило, что больше не будет финансировать летальное вооружение для Украины через Европейский фонд мира (EPF). В дальнейшем страна планирует направлять средства только на нелетальную помощь. Однако взнос Болгарии в Европейский фонд мира (EPF) в текущем году составляет лишь чуть более 9 миллионов евро.

Страны-члены Европейского Союза согласовали условия выделения 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для поддержки Украины. В рамках согласованного пакета 900 млн евро будут направлены на миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине.

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