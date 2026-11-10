Dania przeznaczyła dla Ukrainy 645 mln euro na drony bojowe i inne uzbrojenie

Dania przygotowała nowy pakiet pomocy obronnej dla Ukrainy o wartości 645 milionów euro. Środki zostaną przeznaczone na zakup dronów bojowych, dronów przechwytujących, amunicji do myśliwców F-16 oraz wsparcie inicjatywy PURL.

Według głowy państwa takie wzmocnienie jest niezwykle aktualne w kontekście wrogich ataków na infrastrukturę energetyczną, wodociągową i ciepłowniczą. Ponadto Kopenhaga podjęła decyzję o przeznaczeniu 20 milionów euro na potrzeby energetyczne obwodu chersońskiego w przededniu czwartej rocznicy jego wyzwolenia, a także kontynuuje wsparcie dla obwodu mykolaivskiego.

Podczas rozmów strony omówiły również rozwój wspólnej produkcji obronnej w ramach programu „Drone Deal” oraz programu antybalistycznego FREYJA. Prezydent podziękował rządowi, parlamentowi i obywatelom Danii za konsekwentną pomoc.

Źródło: oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego opublikowane w serwisie Telegram.

10 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Danii z oficjalną wizytą. W ramach podróży zaplanowano spotkania z kierownictwem kraju, parlamentarzystami oraz przedstawicielami firm z sektora obronnego.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły warunki przyznania 6,6 mld euro z Europejskiego Funduszu Pokoju na wsparcie Ukrainy. W ramach uzgodnionego pakietu 900 mln euro zostanie przeznaczone na misję UE w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Rada UE przeznaczyła 4,7 mld euro na rekompensaty dla państw za dostawy broni dla Ukrainy.

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