В Вашингтоне американские чиновники по-разному оценивают заявления израильской разведки о том, что Иран якобы рассматривает возможность применения химического оружия против своих противников. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на The New York Times.

Разногласия среди чиновников США

Часть американских чиновников считает эти утверждения попыткой правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху убедить администрацию президента США Дональда Трампа возобновить масштабные военные операции против Ирана. Другие чиновники призывают серьезно отнестись к предупреждениям на фоне обеспокоенности возможными атаками Тегерана на американские интересы.

Израиль также передавал эти оценки странам Персидского залива. Региональный чиновник сообщил The New York Times, что израильская сторона представила оценки о якобы работе Ирана над приведением химического оружия в боеготовое состояние, но не предоставила подтверждающих доказательств. Правительства стран Залива, по данным газеты, не сочли эти утверждения убедительными.

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Дипломатические контакты и подготовка США

Американские разведывательные службы давно следят за химическим потенциалом Ирана, однако чиновники не имеют общей позиции относительно того, способен ли Тегеран эффективно применить такое оружие и выбрал бы ли он этот вариант. Иран неоднократно отрицал наличие химического оружия и называл подобные обвинения израильской кампанией психологической войны.

На фоне разногласий Вашингтон и Тегеран изучают дипломатические варианты, чтобы не допустить новой эскалации. В то же время США наращивают военное присутствие в регионе, а американские военные готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану уже в среду при условии разрешения президента Трампа.

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