В Белом доме представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев подарил первой леди США Мелании Трамп картину, которую нарисовала 11-летняя девочка, вывезенная из оккупированных Олешек в российский Туапсе. Это произошло во время встречи, посвященной гуманитарной операции по эвакуации людей из города. На мероприятии также присутствовали украинские представители — омбудсмен Дмитрий Лубинец и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Во время встречи в Белом доме Кирилл Дмитриев передал Мелании Трамп картину 11-летней девочки, которую вывезли из оккупированных Олешек Херсонской области в российский Туапсе. Об этом свидетельствуют обнародованные фото с мероприятия. Перед этим первая леди США предоставила слово Дмитриеву и пожала ему руку. Представитель Кремля поблагодарил Меланию Трамп за её гуманитарную роль в организации операции в Олешках. В то же время он упомянул о российском военном, погибшем во время разминирования дороги в оккупированном городе.

Дмитриев назвал гибель сапера Андрея Вередника «высшей жертвой» и выразил соболезнования его семье. «Мы чтим память тех, кто принес высшую жертву. Вспоминаем российского сапера Андрея Вередника, погибшего в ходе этой операции. Наши мысли с его женой, двумя детьми и родными», — сказал он.

Помощник российского диктатора Владимира Путина также заявил, что тот якобы лично дал все необходимые указания, чтобы обеспечить соблюдение режима тишины в Олешках. В то же время это заявление прозвучало от представителя российской стороны и само по себе не является независимым подтверждением того, как именно было организовано прекращение огня.

Кто еще присутствовал на встрече

На обнародованных фотографиях из Белого дома видно, что украинские и российские представители сидели рядом. В частности, председателя парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию посадили рядом с Кириллом Дмитриевым. А украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сидел рядом с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.

Её присутствие на встрече также привлекло внимание из-за предыдущих публичных заявлений. Лантратова неоднократно выступала с антиамериканской риторикой. В частности, она поддерживала закон, запрещавший гражданам США усыновлять российских детей. Также она обвиняла администрацию бывшего президента Джо Байдена в якобы причастности к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». Фотографии со встречи опубликовало агентство Reuters. На них запечатлены представители Украины, России и Мелания Трамп во время мероприятия в Белом доме.

Как проходила гуманитарная операция в Олешках

Гуманитарная операция в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области стала возможной благодаря договоренностям о временном прекращении огня. Режим тишины начался в 03:00 27 октября. Его ввели для разминирования маршрутов, доставки помощи и эвакуации гражданских лиц. На тот момент в Олешках оставалось около 1700 человек, которые, по сообщениям украинской стороны, не имели достаточного доступа к еде и лекарствам. Поэтому первоочередной задачей стало обеспечение безопасных маршрутов и доставка в город необходимой помощи.

30 октября начался основной этап миссии — эвакуация жителей. Для перевозки людей подготовили 25 автобусов общей вместимостью 750 мест. Уехать могли те, кто хотел покинуть оккупированную территорию и вернуться на подконтрольную Украине землю. Сначала эвакуированных доставили в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда людей четырьмя самолетами перевезли в Беларусь, а затем на автобусах они отправились в Украину. Отдельно эвакуировали тех жителей, которые решили уехать в Россию. Часть людей осталась в Олешках.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала режима тишины обстрелов не фиксировалось. Это позволило провести разминирование маршрутов и организовать перевозку гражданских лиц. 31 октября президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации. В то же время, по данным AFP со ссылкой на украинских официальных лиц, Россия отказалась от предложения Украины продлить режим тишины. Поэтому дальнейшие договоренности относительно безопасного выезда людей оставались неопределенными.

Что известно о результатах миссии

1 ноября Мелания Трамп сообщила в соцсети X, что гуманитарная операция в Олешках завершилась успешно. По её словам, в регион доставили жизненно необходимую помощь, а эвакуировать удалось почти 800 человек. «В регион была доставлена жизненно необходимая помощь, а также обеспечена эвакуация почти 800 человек», — написала первая леди США.

В то же время точное количество эвакуированных не разглашается. Дмитрий Лубинец объяснял, что это часть договоренностей с Россией. Стороны не должны публично сообщать, сколько людей выехало на подконтрольную Украине территорию, а сколько — в Россию.

Таким образом, встреча в Белом доме стала продолжением дипломатической работы вокруг гуманитарной операции в Олешках. Во время мероприятия Дмитриев поблагодарил Меланию Трамп и передал ей картину украинского ребенка, которого вывезли в Россию. В то же время присутствие за одним столом украинских и российских представителей и заявления сторон о ходе миссии не меняют главного факта: часть жителей оккупированного города нуждалась в эвакуации, а точные данные о том, куда именно выехали люди, остаются непубличными. Об этом стало известно во время трансляции встречи в Белом доме в четверг, 5 ноября.

Первая леди США Мелания Трамп написала письма президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину. Она передала их украинской и российской делегациям во время встречи в Белом доме 5 ноября. Стороны обсуждали гуманитарную операцию во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, которой предшествовало локальное прекращение огня.

5 ноября в Белом доме состоялась встреча представителей Украины и РФ, организованная первой леди США Меланией Трамп. Мероприятие состоялось после локального прекращения огня и гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

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