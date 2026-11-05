Рубио может покинуть команду Трампа ради участия в президентской гонке

Государственный секретарь США Марко Рубио может покинуть администрацию Дональда Трампа, чтобы подготовиться к президентским выборам 2028 года. Об этом пишет британское издание The Independent со ссылкой на источники в Республиканской партии. В то же время в Белом доме и Государственном департаменте отрицают, что Рубио планирует уйти в отставку.

Марко Рубио рассматривают как одного из возможных кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. По информации The Independent, его окружение уже обсуждает перспективу участия в будущей кампании. Главным потенциальным конкурентом Рубио называют вице-президента США Джей Ди Венса.

По словам собеседников издания, пребывание на посту госсекретаря может помешать Рубио полноценно готовиться к выборам. Кроме того, ему придется отвечать за решения администрации Трампа, даже если с частью ее политики он не согласен. Поэтому в Республиканской партии якобы считают, что досрочный уход из команды президента может помочь Рубио укрепить собственные политические позиции.

Одним из факторов, который может повлиять на его решение, источники называют итоги промежуточных выборов в Конгресс. По информации издания, республиканцы утратили контроль над обеими палатами. Такой результат ослабляет позиции администрации Трампа и может изменить расстановку сил внутри партии. Собеседники The Independent предполагают, что Рубио может воспользоваться ситуацией, чтобы постепенно дистанцироваться от президента. В частности, один из них считает, что госсекретарю следует отмежеваться от войны в Иране и оставить ответственность за неё Дональду Трампу.

«Вполне логично, что ему стоит уйти в отставку и покинуть администрацию», — заявил один из союзников Рубио. По его словам, работа на посту госсекретаря не дает возможности сосредоточиться на президентской кампании. К тому же тесная связь с действующей администрацией может стать для Рубио политическим бременем, если рейтинг Трампа и поддержка его решений среди избирателей будут снижаться.

Однако источники издания не пришли к единому мнению относительно того, действительно ли госсекретарь собирается в ближайшее время уйти. Один из представителей администрации США отметил, что пока Рубио не демонстрировал намерений покинуть пост. В то же время собеседник не исключил, что ситуация может измениться после промежуточных выборов.

Что говорят сам Рубио и Белый дом

Публично Марко Рубио не подтверждал намерений баллотироваться в президенты. Ранее он заявлял, что сосредоточен на работе в администрации Дональда Трампа и пока не планирует участвовать в президентской гонке. Также госсекретарь допускал, что может вообще не выдвигать свою кандидатуру, если республиканцы выберут кандидатом Джей Ди Венса. Это может свидетельствовать о том, что Рубио не рассматривает предстоящие выборы как безусловную борьбу с вице-президентом и готов учитывать внутрипартийные договоренности.

В Белом доме и Государственном департаменте США информацию о возможной отставке Рубио опровергли. Пресс-секретарь администрации Трампа Дэвис Ингл назвал материал The Independent безосновательными конспирологическими утверждениями. Помощник госсекретаря Дилан Джонсон также заявил, что публикация основана на вымышленных анонимных источниках.

Таким образом, на данный момент нет официального подтверждения того, что Рубио собирается покинуть свой пост. Информация о его возможной президентской кампании основана на показаниях неназванных собеседников издания, тогда как сам госсекретарь и представители администрации публично не подтверждают такой сценарий. Президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2028 года. До этого Республиканской партии ещё предстоит определиться с кандидатом, который будет представлять её на выборах. Среди вероятных претендентов уже называют Джей Ди Венса и Марко Рубио, однако говорить об окончательном решении партии пока рано. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Госсекретарь США Марко Рубио встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Венесуэлы Оливером Бланко, чтобы обсудить политическое будущее страны, национальное примирение и путь к демократическим выборам.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио в кулуарах саммита G20 в Атланте. Стороны обсудили переговоры между Вашингтоном и Тегераном, ситуацию в секторе Газа и войну России против Украины.

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