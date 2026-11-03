在华盛顿，美国官员对以色列情报部门有关伊朗据称正考虑对其对手使用化学武器可能性的说法评价不一。Anadolu Agency援引《纽约时报》报道称。

美国官员之间的分歧

部分美国官员认为，这些说法是以色列总理本雅明·内塔尼亚胡政府试图说服美国总统唐纳德·特朗普政府恢复针对伊朗的大规模军事行动。另一些官员则呼吁认真对待这些警告，因为人们担心德黑兰可能袭击美国利益。

以色列也向波斯湾国家传达了这些评估。一名地区官员向《纽约时报》表示，以色列方面提出了有关伊朗据称正致力于使化学武器达到战备状态的评估，但没有提供佐证证据。据该报报道，海湾国家政府并未认为这些说法具有说服力。

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外交接触与美国的准备

美国情报机构长期以来一直监控伊朗的化学能力，但官员们对于德黑兰是否能够有效使用此类武器、以及是否会选择这一选项，没有统一立场。伊朗多次否认拥有化学武器，并称此类指控是以色列的心理战行动。

在争议之际，华盛顿和德黑兰正在研究外交选项，以防止新的升级。与此同时，美国正在增加其在该地区的军事存在，美国军方正准备在获得特朗普总统批准的情况下，最早于周三恢复对伊朗的打击。

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