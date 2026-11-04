73%的18岁至29岁选民在2026年众议院选举中支持民主党候选人，25%选择了共和党人。SSRS公司在中期选举参与者中开展的The Voter Poll调查结果显示了这一点，The Hill报道。

年轻人群体中的结果

研究数据显示，在众议院选举中投票支持民主党的人中，18至29岁的选民占14%。在支持共和党的人中，这一年龄组占6%。

与SSRS合作开展该调查的美联社指出，在2024年总统选举中，年轻选民在唐纳德·特朗普和时任副总统卡玛拉·哈里斯之间的支持大致各占一半。

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调查方法

SSRS调查于10月19日至11月3日进行，涵盖了81,290名参加2026年中期选举的选民。该研究所称的误差范围为正负0.5个百分点。

The Hill写道，民主党是在共和党面临艰难政治形势的情况下取得胜利的。该媒体将不得人心的伊朗战争、特朗普总统支持率下降以及选民对生活成本的担忧列为给共和党施压的因素。

根据Decision Desk HQ的预测，民主党可能在众议院获得261个席位，并在参议院获得55个席位。选举前，该党在众议院拥有214个席位，在参议院拥有45个席位。

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