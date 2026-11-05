在美国，来自肯塔基州的共和党联邦众议员托马斯·马西已对国防部长皮特·赫格塞思提出八项弹劾条款。他还计划在近期推动众议院就弹劾进行投票，《卫报》报道。

为共和党败选负责

据该媒体报道，赫格塞思越来越被视为可能要为共和党在中期选举中的失败承担责任的官员。选民和美国总统唐纳德·特朗普都将伊朗战争称为共和党失利的关键原因。

一名前五角大楼高级官员告诉CNN，在伊朗的军事行动在很大程度上是由赫格塞思领导的部门所推动的。与白宫关系密切的一名共和党人也告诉CNN，赫格塞思从一开始要么提供了不实信息，要么在战争的时间安排、目标和任务方面存在误判。

副总统J.D.万斯于11月4日星期三公开质疑伊朗战争的合理性，并表示这场战争让共和党失去了对国会的控制权。

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特朗普的立场和可能的调查

特朗普多次为赫格塞思辩护。在回答记者有关是否考虑更换国防部长的问题时，总统表示，他认为赫格塞思的工作做得非常好。此前，特朗普称赫格塞思是对伊朗采取军事行动的主要支持者之一。

五角大楼发言人金斯利·威尔逊表示，整个部门都团结在其领导人的愿景周围。与此同时，共和党参议员汤姆·蒂利斯表示，赫格塞思将不得不为自己的工作负责，而他与立法者之间紧张的关系阻碍了价值1.5万亿美元的国防方案推进。

民主党人承诺调查赫格塞思领导五角大楼期间的活动。可能的审查方向包括伊朗战争的进行、撤换高级军方官员——包括参谋长联席会议主席、对乌克兰的政策，以及美国在拉丁美洲水域对涉嫌参与毒品贩运的船只实施的打击。一些民主党人认为，后者可能构成战争罪。

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