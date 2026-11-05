В США республиканский конгрессмен от Кентукки Томас Мэсси внес восемь статей импичмента против министра обороны Пита Хегсета. Он также планирует в ближайшее время добиться голосования Палаты представителей по импичменту, сообщает The Guardian.

Ответственность за поражение республиканцев

По данным издания, Хегсета все чаще рассматривают как чиновника, на которого могут возложить ответственность за поражение Республиканской партии на промежуточных выборах. Войну в Иране избиратели и президент США Дональд Трамп называли ключевой причиной потерь республиканцев.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона заявил CNN, что военные действия в Иране были в значительной степени усилием ведомства, которое возглавляет Хегсет. Республиканец, близкий к Белому дому, также сказал CNN, что Хегсет с самого начала либо предоставлял недостоверную информацию, либо ошибался относительно сроков, целей и задач войны.

Вице-президент Джей Ди Вэнс в среду, 4 ноября, публично поставил под сомнение целесообразность войны в Иране и заявил, что она стоила республиканцам контроля над Конгрессом.

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Позиция Трампа и возможные расследования

Трамп неоднократно защищал Хегсета. Отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он замену министра обороны, президент сказал, что считает его работу очень хорошей. Ранее Трамп называл Хегсета одним из главных сторонников военных действий против Ирана.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон заявила, что все ведомство объединено вокруг видения своего руководителя. В то же время сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что Хегсету придется отвечать за свою работу, а его напряженные отношения с законодателями мешают продвижению оборонного пакета на 1,5 трлн долларов.

Демократы пообещали расследовать деятельность Хегсета во главе Пентагона. Среди возможных направлений проверки назвали ведение войны в Иране, отстранение высокопоставленных военных, в том числе председателя Объединенного комитета начальников штабов, политику в отношении Украины и удары США по судам, предположительно причастным к наркотрафику, в водах Латинской Америки. Некоторые демократы считают, что последние могут представлять собой военные преступления.

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