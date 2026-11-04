73% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет поддержали кандидатов от Демократической партии на выборах в Палату представителей в 2026 году, тогда как 25% выбрали республиканцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Voter Poll, проведенного компанией SSRS среди участников промежуточных выборов, сообщает The Hill.

Результаты среди молодежи

Согласно данным исследования, избиратели в возрасте 18–29 лет составили 14% среди тех, кто голосовал за демократов на выборах в нижнюю палату Конгресса. Среди тех, кто поддержал республиканцев, доля этой возрастной группы составила 6%.

Associated Press, сотрудничавшее с SSRS при проведении опроса, отметило, что на президентских выборах 2024 года молодые избиратели были примерно поровну разделены между Дональдом Трампом и тогдашним вице-президентом Камалой Харрис.

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Методология опроса

Опрос SSRS проходил с 19 октября по 3 ноября и охватил 81 290 избирателей, участвовавших в промежуточных выборах 2026 года. Заявленная погрешность исследования составляет плюс-минус 0,5 процентного пункта.

The Hill пишет, что демократы одержали победы в условиях сложной политической ситуации для Республиканской партии. Среди факторов давления на республиканцев издание называет непопулярную войну в Иране, снижение рейтинга одобрения президента Трампа и обеспокоенность избирателей стоимостью жизни.

Согласно прогнозу Decision Desk HQ, демократы могут получить 261 место в Палате представителей и 55 мест в Сенате. До выборов партия имела 214 мест в нижней палате и 45 — в верхней.

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