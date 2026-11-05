Европейская комиссия запустила механизм обмена информацией по вопросам авиационной безопасности после серии сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов в Европе. Об этом сообщает RMF24.

Комиссия следит за ситуацией

Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас заявил, что Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией и поддерживает контакты с государствами-членами, которых касаются инциденты. Он также обсудил с Агентством Европейского союза по безопасности полетов возможные последствия этих событий для авиации.

По словам Цицикостаса, пока рано делать выводы о том, связаны ли между собой сообщения об угрозах. Брюссель также не располагает информацией о том, могут ли эти инциденты быть кибератакой.

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Расследования ведут национальные органы

В Еврокомиссии подчеркнули, что оценка угроз, проведение расследований и внедрение соответствующих мер безопасности прежде всего относятся к компетенции национальных властей. Они действуют в сотрудничестве с операторами аэропортов, авиакомпаниями и правоохранительными органами.

В четверг сообщения о взрывчатке поступали в отношении пассажирских самолетов в Чехии, Болгарии, Румынии, Франции и Италии. Среди них были самолет польской авиакомпании LOT, который приземлялся в Брюсселе, а также рейс Wizz Air из Милана в Варшаву. Часть сообщений уже признали ложными, другие еще проверяют.

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