Komisja Europejska uruchomiła mechanizm wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa lotniczego po serii zgłoszeń o bombach na pokładach samolotów pasażerskich w Europie. Poinformował o tym RMF24.

Komisja monitoruje sytuację

Europejski komisarz ds. transportu Apostolos Tzitzikostas oświadczył, że Komisja Europejska uważnie monitoruje sytuację i utrzymuje kontakt z państwami członkowskimi, których dotyczą incydenty. Omówił również z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego możliwe skutki tych wydarzeń dla lotnictwa.

Według Tzitzikostasa jest obecnie zbyt wcześnie, by wyciągać wnioski, czy zgłoszenia o zagrożeniach są ze sobą powiązane. Bruksela nie ma również informacji, czy incydenty te mogą być cyberatakiem.

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Dochodzenia prowadzą organy krajowe

Komisja Europejska podkreśliła, że ocena zagrożeń, prowadzenie dochodzeń i wdrażanie odpowiednich środków bezpieczeństwa należą przede wszystkim do kompetencji władz krajowych. Działają one we współpracy z operatorami lotnisk, liniami lotniczymi i organami ścigania.

W czwartek zgłoszenia o bombach dotyczyły samolotów pasażerskich w Czechach, Bułgarii, Rumunii, Francji i we Włoszech. Wśród nich był samolot polskich linii LOT, który lądował w Brukseli, a także lot Wizz Air z Mediolanu do Warszawy. Część zgłoszeń uznano już za fałszywe, inne są nadal sprawdzane.

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