Wielka Brytania i kraje Europy Północnej uzgodniły zacieśnienie współpracy morskiej w celu powstrzymania Rosji, w szczególności w zakresie przeciwdziałania jej okrętom podwodnym.

Nowy format współpracy ma być rozwijany w ramach Połączonych Sił Ekspedycyjnych (JEF) pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii. Główny nacisk zostanie położony na północny Atlantyk, Arktykę i Morze Bałtyckie.

Kraje te mają przejść od deklaracji do praktycznych wspólnych działań, wzmacniając koordynację sił morskich, powietrznych i lądowych. Wśród priorytetów znajduje się również ochrona podmorskich kabli łącznościowych oraz kluczowej infrastruktury morskiej.

Szef sztabu obrony Wielkiej Brytanii Richard Nighton stwierdził, że zagrożenie ze strony Rosji rośnie, a jej działania obejmują sabotaż, cyberataki i celowe zabójstwa.

„To najniebezpieczniejszy okres, jaki przeżyłem w moim dorosłym życiu” – podkreślił.

Źródło: Financial Times

Wielka Brytania z powodzeniem umieściła na orbicie wojskowego satelitę Titania, który ma rozszerzyć możliwości Sił Zbrojnych w zakresie obserwacji działań wojskowych na Ziemi z kosmosu.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting wezwał kraje europejskie do ostrożnego traktowania słów Władimira Putina, że Rosja nie zamierza zaatakować Europy. Przypomniał, że armia rosyjska już prowadzi wojnę na kontynencie europejskim – przeciwko Ukrainie. Podczas spotkania w Brukseli Streating podkreślił również konieczność ściślejszej współpracy między Wielką Brytanią a UE w dziedzinie obronności.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ed Miliband podczas spotkania szefów dyplomacji państw G20 w amerykańskiej Atlancie zwrócił się bezpośrednio do szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, oświadczając, że Rosja jest agresorem w wojnie przeciwko Ukrainie i nie zdoła zwyciężyć.

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