Великобритания и страны Северной Европы создают альянс для противодействия России

Великобритания и страны Северной Европы договорились усилить военно-морское сотрудничество с целью сдерживания России, в частности для противодействия её подводным лодкам.

Новый формат сотрудничества планируется развивать в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF) под руководством Великобритании. Основное внимание будет уделяться Северной Атлантике, Арктике и Балтийскому морю.

Страны должны перейти от деклараций к практическим совместным действиям, усилив координацию военно-морских, воздушных и сухопутных сил. Среди приоритетов также защита подводных кабелей связи и важной морской инфраструктуры.

Начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон заявил, что угроза со стороны России растет, а её действия включают диверсии, кибератаки и целенаправленные убийства.

«Это самый опасный период, который я пережил в своей взрослой жизни», — подчеркнул он.

Источник: Financial Times

Великобритания успешно вывела на орбиту военный спутник Titania, который должен расширить возможности Вооруженных сил по наблюдению за военной деятельностью на Земле из космоса.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал европейские страны с осторожностью относиться к словам Владимира Путина о том, что Россия не собирается нападать на Европу. Он напомнил, что российская армия уже ведет войну на европейском континенте — против Украины. Во время встречи в Брюсселе Стритинг также подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества между Великобританией и ЕС в сфере обороны.

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время встречи глав МИД стран G20 в американском Атланте обратился непосредственно к главе российского МИД Сергею Лаврову, заявив, что Россия является агрессором в войне против Украины и не сможет победить.

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