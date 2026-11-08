ИИ назвал дату возможного третьего импичмента Трампу

После поражения республиканцев на выборах в Конгресс США вновь заговорили о возможном импичменте президента Дональда Трампа. Искусственный интеллект даже предсказал конкретную дату — 15 июня 2027 года.

По оценке ИИ, после начала работы нового состава Конгресса демократы могут инициировать расследование деятельности администрации Трампа.

В случае выявления серьезных нарушений Палата представителей сможет объявить президенту импичмент простым большинством голосов. Однако для отстранения его от должности потребуется поддержка двух третей Сената.

Сам Трамп заявил, что не боится такого сценария. Он назвал возможный импичмент безосновательным и предупредил, что это может навредить Демократической партии.

В то же время лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что вопрос об импичменте пока не обсуждался. По его словам, главными приоритетами партии являются снижение стоимости жизни и контроль за деятельностью администрации президента.

Трампу уже дважды объявляли импичмент — в 2019 и 2021 годах. Оба раза Сенат оправдал его. На данный момент демократы не подтверждали планов относительно третьей процедуры, а названная ИИ дата является лишь предположением.

Источник: UNILAD

Демократическая партия США, получившая большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов, пока не ставит на повестку дня третью процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Вместо этого демократы намерены продвигать законодательные инициативы, касающиеся стоимости жизни, медицинского страхования, тарифов и борьбы с коррупцией, а также усилить надзор за администрацией президента.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится по поводу возможности импичмента.

Согласно новому опросу общественного мнения, 54% американцев считают, что президент США Дональд Трамп совершил правонарушения, которые могут стать основанием для объявления ему импичмента.

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