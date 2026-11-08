Po porażce republikanów w wyborach do Kongresu w Stanach Zjednoczonych ponownie zaczęto mówić o ewentualnym impeachmencie prezydenta Donalda Trumpa. Sztuczna inteligencja przewidziała nawet konkretną datę — 15 czerwca 2027 roku.

Według szacunków sztucznej inteligencji, po rozpoczęciu prac przez nowy skład Kongresu Demokraci mogą zainicjować dochodzenie w sprawie działalności administracji Trumpa.

W przypadku wykrycia poważnych naruszeń Izba Reprezentantów będzie mogła ogłosić impeachment prezydenta zwykłą większością głosów. Jednak do usunięcia go ze stanowiska potrzebne jest poparcie dwóch trzecich Senatu.

Sam Trump oświadczył, że nie obawia się takiego scenariusza. Nazwał ewentualny impeachment bezpodstawnym i ostrzegł, że może to zaszkodzić Partii Demokratycznej.

Jednocześnie lider demokratów w Izbie Reprezentantów, Hakim Jeffries, oświadczył, że kwestia impeachmentu nie była na razie przedmiotem dyskusji. Według niego głównymi priorytetami partii są obniżenie kosztów życia oraz kontrola nad działaniami administracji prezydenta.

Trump był już dwukrotnie poddany procedurze impeachmentu – w 2019 i 2021 roku. Za każdym razem Senat go uniewinnił. Na razie Demokraci nie potwierdzili planów dotyczących trzeciej procedury, a podana przez sztuczną inteligencję data jest jedynie przypuszczeniem.

Źródło: UNILAD

Partia Demokratyczna w USA, która zdobyła większość w Kongresie w wyniku wyborów uzupełniających, nie planuje na razie wszczęcia trzeciej procedury impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Zamiast tego Demokraci zamierzają promować inicjatywy ustawodawcze dotyczące kosztów życia, ubezpieczeń zdrowotnych, taryf i walki z korupcją, a także wzmocnić nadzór nad administracją prezydenta.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie martwi się możliwością impeachmentu.

Według najnowszego sondażu opinii publicznej 54% Amerykanów uważa, że prezydent USA Donald Trump popełnił wykroczenia, które mogą stanowić podstawę do wszczęcia wobec niego procedury impeachmentu.

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