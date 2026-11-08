W Chorwacji w wypadku autobusowym zginęły dwie osoby, a 33 odniosły obrażenia

Na autostradzie A3 w pobliżu miasta Ivanic-Grad w Chorwacji przewrócił się autobus z serbskimi numerami rejestracyjnymi, który jechał do Zagrzebia.

Wypadek miał miejsce rano 8 listopada. Autobus najpierw uderzył w barierkę drogową, po czym przewrócił się i wylądował na polu. W autobusie znajdowało się 33 pasażerów i dwóch kierowców.

Według danych chorwackiego Ministerstwa Zdrowia dwie osoby zginęły, sześć odniosło ciężkie obrażenia, a kolejne 27 — lekkie.

Jeden z pasażerów twierdzi, że kierowcy zmienili się podczas postoju przed wypadkiem, a nowy kierowca zasnął kilka minut po ruszeniu. Ta wersja wydarzeń wymaga jeszcze weryfikacji.

Premier Chorwacji Andrej Plenković złożył kondolencje rodzinom ofiar śmiertelnych. Trwa ustalanie przyczyn wypadku.

Źródło: HRT.

W Tarnopolu doszło do trzech wypadków drogowych z ofiarami, jedna osoba zginęła.

W Kijowie nietrzeźwy kierowca potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej.

Na trasie Lwów–Łuck doszło do śmiertelnego wypadku drogowego.

Śmiertelny wypadek w Fastowie: zginęły dwie osoby, wśród poszkodowanych są dzieci.

Na Wołyniu pijany policjant potrącił dwóch pieszych i uciekł.

Czytaj nas na