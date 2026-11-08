W Chorwacji w wypadku autobusowym zginęły dwie osoby, a 33 odniosły obrażenia
Na autostradzie A3 w pobliżu miasta Ivanic-Grad w Chorwacji przewrócił się autobus z serbskimi numerami rejestracyjnymi, który jechał do Zagrzebia.
Wypadek miał miejsce rano 8 listopada. Autobus najpierw uderzył w barierkę drogową, po czym przewrócił się i wylądował na polu. W autobusie znajdowało się 33 pasażerów i dwóch kierowców.
Według danych chorwackiego Ministerstwa Zdrowia dwie osoby zginęły, sześć odniosło ciężkie obrażenia, a kolejne 27 — lekkie.
Jeden z pasażerów twierdzi, że kierowcy zmienili się podczas postoju przed wypadkiem, a nowy kierowca zasnął kilka minut po ruszeniu. Ta wersja wydarzeń wymaga jeszcze weryfikacji.
Premier Chorwacji Andrej Plenković złożył kondolencje rodzinom ofiar śmiertelnych. Trwa ustalanie przyczyn wypadku.
Źródło: HRT.
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