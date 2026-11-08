В Хорватии в результате аварии автобуса погибли два человека, ещё 33 получили травмы

На автомагистрали А3 недалеко от города Иванич-Град в Хорватии перевернулся автобус с сербскими номерами, следовавший в Загреб.

Авария произошла утром 8 ноября. Автобус сначала врезался в дорожное ограждение, после чего перевернулся и оказался на поле. В салоне находились 33 пассажира и два водителя.

По данным Министерства здравоохранения Хорватии, два человека погибли, шестеро получили тяжкие травмы, ещё 27 — лёгкие.

Один из пассажиров утверждает, что водители поменялись местами во время остановки перед аварией, а новый водитель заснул через несколько минут после начала движения. Эта версия ещё предстоит проверить.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил соболезнования семьям погибших. Причины ДТП устанавливаются.

Источник: HRT.

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