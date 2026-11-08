Amerykański senator Richard Blumenthal opowiedział się za wznowieniem wsparcia wojskowego dla Ukrainy, w szczególności dostaw środków obrony przeciwlotniczej.

Wezwał również prezydenta USA Donalda Trumpa do przywrócenia zawieszonych sankcji wobec Rosji oraz do unieważnienia porozumień dotyczących dostaw rosyjskiego oleju napędowego.

Według senatora Waszyngton powinien wzmocnić wsparcie dla Ukrainy, aby zmusić Władimira Putina do rozpoczęcia negocjacji w sprawie prawdziwego pokoju.

Źródło: oświadczenie Richarda Blumenthala.

Jeden ze współautorów „ustawy Grahama” zawierającej tzw. „piekielne sankcje” wobec Rosji, demokratyczny senator Richard Blumenthal, ostro skrytykował prezydenta USA Donalda Trumpa za niechęć do podjęcia nowych działań mających na celu zwiększenie presji na Rosję w ramach tych przepisów.

Amerykański senator Richard Blumenthal odwiedził Kijów i zobaczył skutki rosyjskich ataków na miasto, zwłaszcza w rejonie Łukjanówki. Następnie oświadczył o niezłomności Ukrainy oraz poparciu dla amerykańskich dyplomatów pracujących w tym kraju.

Amerykański senator z ramienia Partii Demokratycznej Richard Blumenthal wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa do zastąpienia negocjatorów Steve’a Witkofa i Jareda Kushnera, którzy są zaangażowani w proces pokojowy dotyczący wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

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