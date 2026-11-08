人工智能预测了特朗普可能面临第三次弹劾的日期

在共和党于美国国会选举中落败后，关于可能对唐纳德·特朗普总统发起弹劾的讨论再次甚嚣尘上。人工智能甚至预测了具体日期——2027年6月15日。

据人工智能评估，新一届国会开始运作后，民主党人可能会对特朗普政府的活动发起调查。

若发现严重违规行为，众议院将有权以简单多数票对总统发起弹劾。但要将其罢免，则需要获得参议院三分之二议员的支持。

特朗普本人表示并不惧怕这种局面。他称可能的弹劾毫无根据，并警告这可能会损害民主党。

与此同时，众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，目前尚未讨论弹劾问题。据他称，该党的首要任务是降低生活成本并监督总统行政当局的活动。

特朗普此前已于2019年和2021年两次被弹劾，两次均被参议院宣告无罪。目前民主党尚未证实将启动第三次弹劾程序，而人工智能给出的日期仅为推测。

来源：UNILAD

在美国中期选举结果出炉后赢得国会多数席位的民主党，目前尚未将对总统唐纳德·特朗普发起第三次弹劾程序列入议程。 相反，民主党打算推进关于生活成本、医疗保险、关税和反腐败的立法倡议，并加强对总统行政团队的监督。

美国总统唐纳德·特朗普表示，他对可能面临的弹劾并不担心。

根据一项新的民意调查，54%的美国人认为，美国总统唐纳德·特朗普犯下了可能构成弹劾理由的违法行为。

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