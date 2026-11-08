Nowy parlament Serbii zbierze się po raz pierwszy 17 listopada
Pierwsze posiedzenie nowo wybranego parlamentu Serbii odbędzie się we wtorek, 17 listopada. Datę tę ogłosiła przewodnicząca parlamentu Ana Brnabić, która kończy swoją kadencję.
Zgodnie z ostatecznymi wynikami wyborów z 25 października „Lista Studencka” zdobyła 140 z 250 mandatów w parlamencie, podczas gdy Serbska Partia Postępowa uzyskała 103 mandaty.
Podczas pierwszego posiedzenia posłowie mają wybrać nowego przewodniczącego oraz powołać pozostałe organy parlamentarne. Następnie w ciągu 90 dni kraj powinien mieć nowy rząd.
Źródło: Associated Press
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz pogratulował zwycięstwa listy studenckiej Students Win (Student List) w wyborach parlamentarnych w Serbii i oświadczył, że Berlin będzie aktywnie wspierał europejską drogę tego kraju.
W Serbii opozycyjna lista studencka, według wstępnych wyników przedterminowych wyborów parlamentarnych, uzyskała 52,54% głosów. Koalicja byłego prezydenta Aleksandara Vučicia uzyskała 39,29%. Vučić uznał zwycięstwo listy studenckiej.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zareagowała na wyniki wyborów parlamentarnych w Serbii, gratulując „Listy Studenckiej” zwycięstwa.