Канцлер Мерц привітав перемогу студентського списку в Сербії — Anadolu Agency

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав перемогу студентського списку Students Win (Student List) на парламентських виборах у Сербії та заявив, що Берлін активно підтримуватиме європейський шлях країни. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява канцлера Німеччини

Мерц зазначив у соціальних мережах, що недільне голосування дало чіткий результат, і привітав Student List. За його словами, список здобув підтримку виборців завдяки вимогам щодо верховенства права, боротьби з корупцією та основних свобод.

Канцлер також заявив про активну підтримку Німеччиною прагнення Сербії до вступу до Європейського Союзу.

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Попередні результати голосування

За попередніми даними Республіканської виборчої комісії Сербії, після опрацювання більш як 96% виборчих дільниць студентський список набрав 52,54% голосів. Виборчий список колишнього президента Сербії Александра Вучича United Serbia отримав 39,29%.

Вибори відбулися після майже двох років студентських протестів, які почалися після смертельного обвалу навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді. Вучич визнав поразку свого виборчого списку та заявив, що причиною стали, за його твердженням, втручання кількох європейських країн і так званої американської «глибинної держави».

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